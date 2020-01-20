700 TL emekli promosyonu için uyarı geldi: Mart ayını bekleyin! En fazla emekli promosyonu ne kadar?

Emekliler promosyon ödemesi için araştırmalarını sürdürüyor. Maaşlarını taşımaları karşılığında emeklilere 300 TL ile 700 TL arasında değişen promosyon ödemeleri yapılıyor. Özel bankalar, kamu bankalarındaki maaş müşterilerini kendi müşterisi haline getirmek için daha cazip teklifler sunmaya başladı. Bankaların bazıları emekli maaş müşterisi getirene bile promosyon veriyor. Emekli promosyonunda en karlı rakamı almak isteyen emekliler uzmanların açıklamalarına büyük önem veriyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem emeklileri canlı yayında uyardı. Erdem, emeklilerin acele etmemesi gerektiğini söyledi ve Mart ayına dikkat çekti. Yüksek promosyon teklifinin Mart ayında gelebileceğini söyleyen Erdem, "3 yıllık süre Mart'ta dolacak. Bankalar yeni sözleşmeler imzalayacak" ifadelerini kullandı. Peki, en fazla emekli promosyonu ne kadar? İşte emekli promosyonu ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 20.01.2020 14:50 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 14:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





