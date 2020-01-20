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700 TL emekli promosyonu için uyarı geldi: Mart ayını bekleyin! En fazla emekli promosyonu ne kadar?

Emekliler promosyon ödemesi için araştırmalarını sürdürüyor. Maaşlarını taşımaları karşılığında emeklilere 300 TL ile 700 TL arasında değişen promosyon ödemeleri yapılıyor. Özel bankalar, kamu bankalarındaki maaş müşterilerini kendi müşterisi haline getirmek için daha cazip teklifler sunmaya başladı. Bankaların bazıları emekli maaş müşterisi getirene bile promosyon veriyor. Emekli promosyonunda en karlı rakamı almak isteyen emekliler uzmanların açıklamalarına büyük önem veriyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem emeklileri canlı yayında uyardı. Erdem, emeklilerin acele etmemesi gerektiğini söyledi ve Mart ayına dikkat çekti. Yüksek promosyon teklifinin Mart ayında gelebileceğini söyleyen Erdem, "3 yıllık süre Mart'ta dolacak. Bankalar yeni sözleşmeler imzalayacak" ifadelerini kullandı. Peki, en fazla emekli promosyonu ne kadar? İşte emekli promosyonu ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 20.01.2020 14:50 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 14:53
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700 TL emekli promosyonu için uyarı geldi: Mart ayını bekleyin! En fazla emekli promosyonu ne kadar?

Bankalar emeklilere promosyon tekliflerini gün geçtikçe artırıyor. Emekli promosyonları 300 TL'den başlıyor 700 TL'ye kadar gidiyor. Kamu bankaları ile özel bankaların rekabeti vatandaşlara yarıyor. Bankalar daha fazla maaş müşterisi elde etmek için tekliflerini artırıyor. Bazı bankalar emeklileri yönlendirenlere bile ücret ödüyor. Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem A Haber ekranlarında emekli promosyonunu değerlendirdi. Erdem emeklilere uyarılarda bulunurken, "Mart'ı bekleyin." dedi ve promosyon tekliflerinin yenileceğine dikkat çekti. Peki, en fazla emekli promosyonu veren bankalar hangileri? İşte emekli promosyonu ile ilgili tüm bilgiler...

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700 TL emekli promosyonu için uyarı geldi: Mart ayını bekleyin! En fazla emekli promosyonu ne kadar?

EMEKLİLERE CANLI YAYINDA PROMOSYON UYARISI

Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem A Haber TV canlı yayınında, "Emekliler promosyon ödemesi için Mart ayını beklesin. Mart ayında promosyon teklifleri yenilenecek. Kararı o teklifler ışığında versinler" dedi.

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700 TL emekli promosyonu için uyarı geldi: Mart ayını bekleyin! En fazla emekli promosyonu ne kadar?

ÖDEMELER ARTIYOR

Emekliler, dul ve yetimler banka promosyonu ile ek gelir elde ediyor. 3 yıllık dönem için maaşa göre en az 300, 375, 450 lira promosyon ödenirken, bazı bankalar kampanyalarla tutarı artırıyor.

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700 TL emekli promosyonu için uyarı geldi: Mart ayını bekleyin! En fazla emekli promosyonu ne kadar?

700 TL'Yİ GÖRDÜ

Maaşını taşıyıp, ek ürünler kullanan emekliler için mevcut kampanyalara göre 700 liraya varan ödeme yapılıyor. Emekli aylığı bağlananlar, bankaya "Maaşımı 3 yıl sizden alacağım" taahhüdü vererek promosyonu alabiliyor.

Promosyonun hayata geçtiği Mart 2017'de ödeme alan emekliler için ikinci promosyon dönemi de yaklaşıyor.

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700 TL emekli promosyonu için uyarı geldi: Mart ayını bekleyin! En fazla emekli promosyonu ne kadar?

EMEKLİLERDEN ÇAĞRI

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, promosyonların düşük kaldığını belirterek, "Promosyonlarının gerçekçi bir kritere göre tespit edilmesini bekliyoruz" dedi.