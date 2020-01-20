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En az ilkokul mezunu KPSS şartsız 41 bin personel aranıyor! İŞKUR'dan açıklama var...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), istihdama büyük katkı sağlıyor. 2019 yılı verilerine göre, İŞKUR üzerinden 1.5 milyon kişi yeni işine kavuştu. Kamu kurumlarının yanı sıra, birçok özel şirketin de işçi havuzunu İŞKUR oluşturuyor. İŞKUR bu yıl istihdamı 900 bin kişi daha fazla artırmak için kolları sıvadı. İŞKUR'da yılın ilk ayı itibarıyla 41 bin kişi için aktif iş ilanı var. İŞKUR'dan yapılan açıklamada bu işçilerin 6 bin 131'i vasıfsız eleman kategorisinde yer alıyor. İlanlara başvurmak için en az ilkokul mezunu olmak şart. İşte İŞKUR iş ilanları ile ilgili bilgiler...

Giriş Tarihi: 20.01.2020 16:28 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 16:42
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En az ilkokul mezunu KPSS şartsız 41 bin personel aranıyor! İŞKUR'dan açıklama var...

İŞKUR 41 bin aktif iş ilanı olduğunu duyurdu. İŞKUR'dan yapılan açıklamada, iş ilanlarının acil olduğu aktarıldı. İş ilanlarına başvurmak için İŞKUR'un sitesine girmek yeterli. Aranan 41 bin personelin 6 bin 131'i vasıfsız eleman olarak belirlendi. KPSS şartı olmayan iş ilanlarına başvurmak için en az ilkokul mezunu olmak gerekiyor. İstihdamı artırmak için yeni formüller üretmeye çalışan İŞKUR'da ilanlara her geçen gün yenileri ekleniyor. İşte detaylar...

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En az ilkokul mezunu KPSS şartsız 41 bin personel aranıyor! İŞKUR'dan açıklama var...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), işverenden gelen talep doğrultusunda son bir aya ait açık iş sayısını açıkladı.

Türkiye genelinde işverenler, İŞKUR üzerinden 41 bin eleman arıyor. Bunun 6 bin 131'i beden işçisi yani vasıfsız. Yaklaşık 35 bini ise gıdadan turizme, tekstilden inşaata birçok alanda işçi arayışını içeriyor. İŞKUR, 2019'da 1 milyon 350 bin kişiyi işe yerleştirdi.

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En az ilkokul mezunu KPSS şartsız 41 bin personel aranıyor! İŞKUR'dan açıklama var...

İNTERNETTEN BAŞVURU YAPILABİLİYOR

İşsiz olan, iskur.gov.tr adresinden siteye kaydolup TC kimlik numarasıyla başvuru yapabiliyor. Kişi, özgeçmişindeki kişisel bilgilerle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor.

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En az ilkokul mezunu KPSS şartsız 41 bin personel aranıyor! İŞKUR'dan açıklama var...

İsteyen İŞKUR il müdürlüklerinden de sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor. Yurt içi ve yurt dışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.

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En az ilkokul mezunu KPSS şartsız 41 bin personel aranıyor! İŞKUR'dan açıklama var...

KURSA KATILANA 85 LİRA HARÇLIK

İŞKUR, herhangi bir vasfı olmayan kişileri meslek sahibi yapabilmek için ücretsiz 'mesleki eğitim kursları' düzenliyor. Üstelik bu kurslara katılanlara günlük 77 lira ila 85 lira harçlık veriyor. Programa katılabilmek için İŞKUR'a kayıtlı olmak gerekiyor. 16-70 yaş arası ve ilköğretim ve üniversite eğitimli herkes başvurabilir. Detaylı bilgi, 'iskur.gov.tr' adresinden alınabilir.