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MTV için son 10 gün! MTV ücreti taksitle ödenir mi? İşte 2020 MTV ücretleri ödeme tablosu...
Motorlu Taşıtlar Vergisi ücretlerine yüzde 22,58 oranında değerleme artışı yapılacağı duyurulmuştu. Ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan son dakikada devreye girdi ve indirim hakkını kullanarak oranı yüzde 10,58 düşürdü. Erdoğan'ın hamlesinin ardından MTV artışı yüzde 12 olarak belirlendi. Yeni yılın gelmesi ile MTV ödemeleri başladı. 1 Ocak'ta başlayan ilk ödemeler 31 OCak'ta sona erecek. MTV ödemesi yapacak olan 23 milyon araç bulunuyor. En düşük MTV 101 TL, en yüksek ise 45 bin TL'yi buluyor. Bankalardan art arda MTV ödeme kampanyaları geliyor. Peki, hangi araba ne kadar MTV ödeyecek? İşte 2020 MTV ücretleri ve ödeme yöntemleri
Giriş Tarihi: 20.01.2020 14:18 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 14:20
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