700 bin taşeron işçiye müjde! Toplu sözleşme ile işçi maaş zammı ne kadar olacak? 2021 seyyanen zam...

Taşerondan kadroya geçen yüz binlerce işçiye müjdeli haber gelmeye devam ediyor. Toplu sözleşme görüşmeleri için geri sayım başlarken, taşeron ve kamu işçisine yapılacak zam oranı için ipuçları ortaya çıkmaya başladı. Türk-İş ve Hak-İş tarafından ortak taleplerin hazırlanmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışmalara başladığı öğrenildi. Peki, toplu sözleşme ile işçi maaş zammı ne kadar olacak? 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı son durum nedir? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 27.05.2021 13:18 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 13:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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