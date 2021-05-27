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Haberler Galeri 700 bin taşeron işçiye müjde! Toplu sözleşme ile işçi maaş zammı ne kadar olacak? 2021 seyyanen zam...

700 bin taşeron işçiye müjde! Toplu sözleşme ile işçi maaş zammı ne kadar olacak? 2021 seyyanen zam...

Taşerondan kadroya geçen yüz binlerce işçiye müjdeli haber gelmeye devam ediyor. Toplu sözleşme görüşmeleri için geri sayım başlarken, taşeron ve kamu işçisine yapılacak zam oranı için ipuçları ortaya çıkmaya başladı. Türk-İş ve Hak-İş tarafından ortak taleplerin hazırlanmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışmalara başladığı öğrenildi. Peki, toplu sözleşme ile işçi maaş zammı ne kadar olacak? 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı son durum nedir? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 27.05.2021 13:18 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 13:28
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700 bin taşeron işçiye müjde! Toplu sözleşme ile işçi maaş zammı ne kadar olacak? 2021 seyyanen zam...

Taşeron işçi maaş zammı ne oldu? Taşerondan kadroya geçen işçi sayısı 700 bine ulaştı. Yüz binlerce işçinin heyecanla beklediği maaş zammı konusunda detaylar belli oluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından hazırlık çalışmalarına başlandığı öğrenildi. Öte yandan konfederasyonlar tarafından ortak taleplerin hazırlandığı bildirilmişti. Peki, toplu sözleşme ile işçi maaş zammı ne kadar olacak? 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı son durum nedir? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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700 bin taşeron işçiye müjde! Toplu sözleşme ile işçi maaş zammı ne kadar olacak? 2021 seyyanen zam...

Türk-İş ve Hak-İş, mali ve sosyal hakları içeren ortak taleplerini hazırladı. Konfederasyonların bunu kısa süre içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunması bekleniyor. Taleplerin sunulmasıyla pazarlık süreci başlayacak.

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700 bin taşeron işçiye müjde! Toplu sözleşme ile işçi maaş zammı ne kadar olacak? 2021 seyyanen zam...

TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Sözleşme kapsamındaki işçi sayısının artması ve kamuda yakın sayıda üyeyi temsil etmeleri dolayısıyla Türk-İş ve Hak-İş, bu dönem birlikte hareket etti. Kurulan komisyonlar ile üye sendikalarının görüş ve taleplerini toplayan konfederasyonlar, daha sonra mali ve sosyal hakları içeren ortak taleplerini hazırladı.

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700 bin taşeron işçiye müjde! Toplu sözleşme ile işçi maaş zammı ne kadar olacak? 2021 seyyanen zam...

Sağlık kurumlarında işçilere ek ödeme yapılması, taşerondan kadroya geçen işçilere tayin ve becayiş hakkı verilmesi ve bu işçilere yönelik zorunlu emeklilik uygulamasının kaldırılmasının da aralarında olduğu talepler, kısa süre içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunulacak.

Konfederasyonların taleplerini sunmasıyla resmi olarak başlayacak pazarlık sürecinin, yürütülecek müzakerelerin ardından temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor.

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700 bin taşeron işçiye müjde! Toplu sözleşme ile işçi maaş zammı ne kadar olacak? 2021 seyyanen zam...

İŞÇİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Taşeron işçilere her altı aylık dönemde yüzde 4 zam yapılması kararı alınmıştı. Bazı dönemlerde maaşlarının asgari ücretin altında kaldığını belirten işçiler, yüzdelik dilim zammının yapılmasını talep etmişti. Bu gelişmelerin ardından taşeron işçi maaş zammı için adımlar atıldı. Ahaber.com.tr olarak araştırdığımız son gelişmelere göre taşeron işçilerin maaşlarında yüzde 17 oranında bir zam yapılması bekleniyor. Seyyanen zamlar için ise 1108 TL ödeme yapılması tahminler arasında.