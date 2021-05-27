Banka kredi faiz oranları son dakika: 27 Mayıs Ziraat, Halkbank, Garanti, İş Bankası ihtiyaç kredisi hesaplama

Banka kredi faiz oranları ne kadar? İhtiyaç, taşıt ve konut kredisinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Herhangi bir sebepten dolayı banka kredisine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, en uygun kredi veren bankaların listesini araştırıyor. Bu kapsamda internet üzerinde güncel faiz oranları konusunda araştırmalar hız kazandı. Bankalar tarafından kredide ay sonu değişikliğine gidildi. Peki, Ziraat, Halkbank, Garanti, İş Bankası kredi faiz oranları ne kadar? İşte 27 Mayıs ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları...