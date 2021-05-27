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Haberler Galeri Banka kredi faiz oranları son dakika: 27 Mayıs Ziraat, Halkbank, Garanti, İş Bankası ihtiyaç kredisi hesaplama

Banka kredi faiz oranları son dakika: 27 Mayıs Ziraat, Halkbank, Garanti, İş Bankası ihtiyaç kredisi hesaplama

Mayıs ayının bitmesine kısa süre kala bankalar kredi faiz oranlarında ay sonu değişikliğine gitti. İhtiyaç, taşıt ya da konut kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, bankaların güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor. Herhangi bir nedenle krediye başvurmak isteyenler, en uygun kredi veren bankaları araştırıyor. 27 Mayıs tarihli güncel oranlara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Kamu ve özel bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarını yazımızda ele aldık.

Giriş Tarihi: 27.05.2021 12:54 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 12:54
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Banka kredi faiz oranları son dakika: 27 Mayıs Ziraat, Halkbank, Garanti, İş Bankası ihtiyaç kredisi hesaplama

Banka kredi faiz oranları ne kadar? İhtiyaç, taşıt ve konut kredisinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Herhangi bir sebepten dolayı banka kredisine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, en uygun kredi veren bankaların listesini araştırıyor. Bu kapsamda internet üzerinde güncel faiz oranları konusunda araştırmalar hız kazandı. Bankalar tarafından kredide ay sonu değişikliğine gidildi. Peki, Ziraat, Halkbank, Garanti, İş Bankası kredi faiz oranları ne kadar? İşte 27 Mayıs ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları...

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Banka kredi faiz oranları son dakika: 27 Mayıs Ziraat, Halkbank, Garanti, İş Bankası ihtiyaç kredisi hesaplama

27 MAYIS KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

İşte 27 Mayıs 2021 Perşembe tarihli banka banka ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları:

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Banka kredi faiz oranları son dakika: 27 Mayıs Ziraat, Halkbank, Garanti, İş Bankası ihtiyaç kredisi hesaplama

ZİRAAT BANKASI

İhtiyaç kredisi: 1,54
Taşıt kredisi: 1,54
Konut kredisi: 1,37

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Banka kredi faiz oranları son dakika: 27 Mayıs Ziraat, Halkbank, Garanti, İş Bankası ihtiyaç kredisi hesaplama

HALKBANK

İhtiyaç kredisi: 1,54
Taşıt kredisi: 1,54
Konut kredisi: 1,38

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Banka kredi faiz oranları son dakika: 27 Mayıs Ziraat, Halkbank, Garanti, İş Bankası ihtiyaç kredisi hesaplama

VAKIFBANK

İhtiyaç kredisi: 1,54
Konut kredisi: 1,32