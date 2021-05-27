HaberlerGaleriBanka kredi faiz oranları son dakika: 27 Mayıs Ziraat, Halkbank, Garanti, İş Bankası ihtiyaç kredisi hesaplama
Banka kredi faiz oranları son dakika: 27 Mayıs Ziraat, Halkbank, Garanti, İş Bankası ihtiyaç kredisi hesaplama
Mayıs ayının bitmesine kısa süre kala bankalar kredi faiz oranlarında ay sonu değişikliğine gitti. İhtiyaç, taşıt ya da konut kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, bankaların güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor. Herhangi bir nedenle krediye başvurmak isteyenler, en uygun kredi veren bankaları araştırıyor. 27 Mayıs tarihli güncel oranlara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Kamu ve özel bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarını yazımızda ele aldık.
Giriş Tarihi: 27.05.2021 12:54Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 12:54