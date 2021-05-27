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Haberler Galeri Bankalardan kapış kapış ucuz satılık evler! 55.000 - 130.000 - 175.000 TL'ye ev sahibi olmak mümkün! İş Bankası...

Bankalardan kapış kapış ucuz satılık evler! 55.000 - 130.000 - 175.000 TL'ye ev sahibi olmak mümkün! İş Bankası...

Ev sahibi olmak isteyenler bankalar tarafından sunulan icralık evlere ilgi gösteriyor. Bankalar konutların fiyatlarını belirliyor. Diğer konutların fiyatlarına göre daha uygun olması daha çok tercih edilmelerini sağlıyor. İhale ve açık arttırma yöntemi ile satılan bu evler genelde kredi ve kredi kartı borçlularına ait konutlardır. İş Bankası tarafından satılığa çıkarılan evler 55.000 - 130.000 - 175.000 TL'ye kadar alıcı bulabiliyor. Ucuz konut sahibi olmak isteyenler bankaların fiyatlarını sorgulamayı sürdürüyor.

Giriş Tarihi: 27.05.2021 19:34 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 19:34
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Bankalardan kapış kapış ucuz satılık evler! 55.000 - 130.000 - 175.000 TL'ye ev sahibi olmak mümkün! İş Bankası...

Bankalar tarafından satışa çıkarılan evler talep görüyor. Bankalar icralık evlerin fiyatlarına piyasaya göre daha az tutarda belirliyor. Fiyatların cazip olması ev sahibi olmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. İhale ve açık arttırma yöntemi ile satılan bu evler genelde kredi ve kredi kartı borçlularına ait konutlardır. 55.000 - 130.000 - 175.000 TL'ye satılık ev, arsa ve dükkanları haberimizde derledik. Bankalar tarafından satışa sunulan evlerin fiyatları resmi internet siteleri üzerinden takip edilebiliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalardan kapış kapış ucuz satılık evler! 55.000 - 130.000 - 175.000 TL'ye ev sahibi olmak mümkün! İş Bankası...

BANKADAN SATILIK GAYRİMENKUL ALINIR MI?

İlk olarak, ev sahibi ipoteklerini birkaç ay ödememiştir. Bankanın verdiği vadeye uymamıştır. Bankaya borcunu veremediyse de ev ihaleye çıkarılmıştır.

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Bankalardan kapış kapış ucuz satılık evler! 55.000 - 130.000 - 175.000 TL'ye ev sahibi olmak mümkün! İş Bankası...

Aldığı ev kredisini ödemeyen kişi taşınmanızı daha önceden imza attığı üzere bankaya bırakır. Yani banka borcunu evi satarak tahsil eder. Elbette evin değeri borcunu ödeyemeyen kişinin satın aldığı fiyattan daha düşüktür. Değer kaybeden evler her zaman daha uygun fiyata alıcı bulur.

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Bankalardan kapış kapış ucuz satılık evler! 55.000 - 130.000 - 175.000 TL'ye ev sahibi olmak mümkün! İş Bankası...

55.000 - 130.000 - 175.000 TL'YE EVLER

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Bankalardan kapış kapış ucuz satılık evler! 55.000 - 130.000 - 175.000 TL'ye ev sahibi olmak mümkün! İş Bankası...

55.000 - 130.000 - 175.000 TL'YE EVLER