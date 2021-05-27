Bankalardan kapış kapış ucuz satılık evler! 55.000 - 130.000 - 175.000 TL'ye ev sahibi olmak mümkün! İş Bankası...

Ev sahibi olmak isteyenler bankalar tarafından sunulan icralık evlere ilgi gösteriyor. Bankalar konutların fiyatlarını belirliyor. Diğer konutların fiyatlarına göre daha uygun olması daha çok tercih edilmelerini sağlıyor. İhale ve açık arttırma yöntemi ile satılan bu evler genelde kredi ve kredi kartı borçlularına ait konutlardır. İş Bankası tarafından satılığa çıkarılan evler 55.000 - 130.000 - 175.000 TL'ye kadar alıcı bulabiliyor. Ucuz konut sahibi olmak isteyenler bankaların fiyatlarını sorgulamayı sürdürüyor.