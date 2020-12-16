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16 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri 7 milyon çalışana müjde! 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret ve AGİ zam oranı son durum... 7 milyon çalışana müjde! 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret ve AGİ zam oranı son durum... Asgari ücret 2021 zam oranı son durum nedir? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamındaki ikinci toplantısı tamamlandı. Yeni ücretin belirlenmesine son iki toplantı kaldı. 7 milyon çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret görüşmeleri öncesinde bazı oranlar ön plana çıkmaya başladı. Pek, 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret ve AGİ zam oranı son durum nedir? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 16.12.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 10:00
2021 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğindeki toplantıda, TİSK heyeti görüşlerini sundu. Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcileri ise ekonomik veri ve raporları paylaştı. Yeni ücretin belli olması için iki toplantı kaldı. Peki, 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret ve AGİ zammı nedir? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını 22 Aralık Salı günü Türk-İş'in ev sahipliğinde yine çevrim içi yapacak.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücret zammına ilişkin yaptığı açıklamada,
"Bu bir matematik tabi, böyle olacak demiyorum ama hep böyle olmuş. Hep bir önceki yılın enflasyon oranının yüzde 3 ya da 4 puan üstünde zam olmuş. 2009'da 6,53 gerçekleşmiş enflasyon, 2010 asgari ücreti 9,7 artmış. 2020 yıl sonu enflasyon tahmini 12.1 - 12.47 çıkıyor. Asgari ücretin artış oranı da enflasyon artı 3-4 puan olursa yüzde 15-16 olduğunu düşünelim. Tahmini brüt asgari ücret 3.384.45 TL – 3.413.88 TL, tahmini net asgari ücret 2.673.40 TL – 2.696.65 TL olabilir." ifadelerini kullandı. 2021 AGİ MİKTARI NE KADAR OLACAK?
Eğer asgari ücret yüzde 15 zamlanarak brüt 3 bin 384 lira 45 kuruşa, net 2 bin 672 liraya çıkarsa, AGİ tutarları lira 253,83-431,51 lira aralığına yükselecek.
Peki, kim ne kadar alacak? İşte o tablo:
TİSK GENEL SEKRETERİ KOÇ'TAN "ASGARİ ÜCRET" AÇIKLAMASI
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, "İstihdamı korumak, ilave istihdam sağlamak, yeni yatırım ortamı oluşturmak ve salgınla zor durumda kalan sektörlerin üzerindeki baskıyı azaltmak için dengeli bir asgari ücretin belirlenmesi her zamankinden daha da önemli hale gelmiş bulunuyor." ifadelerini kullandı.
Koç, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamındaki ikinci toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı.