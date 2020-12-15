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15 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Memur maaş zammı son dakika: 2021 Ocak zammı sonrasında memur maaşları ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire... Memur maaş zammı son dakika: 2021 Ocak zammı sonrasında memur maaşları ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire...
2021 Ocak zammı sonrasında memur maaşları ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Memur maaş zammı için yeni gelişmeler yaşanıyor. Milyonlarca memur ve emekli maaşını etkileyen en önemli faktör enflasyon rakamları oluyor. Yeni yıla sayılı günler kala öğretmen, hemşire, polis, bekçi, emekli ve tüm memurlara yapılacak zam oranı gündemin ilk sırasında yer alıyor. İşte, 2021 Ocak zammı sonrasında memur maaşları ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire...
Giriş Tarihi: 15.12.2020 22:20 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 22:27
Memur ve emekli maaşları hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Görüşmelerin sona ermesinin ardından," 2021 Ocak zammı sonrasında memur maaşları ne kadar olacak?" sorusunun cevabı yanıt bulmuş olacak. Ocak ayında yapılacak zam için olası beklentiler ortaya atılmaya başladı. Birçok meslek dalını ilgilendiren memur zammı için uzman isimlerin yorumları yakından takip ediliyor. İşte, 2021 Ocak zammı sonrasında memur maaşları ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire...
GALERİ DEVAM EDİYOR MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK? EMEKLİ MAAŞI...
Memur maaşları ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranında enflasyon verileri etkili oluyor. Kasım ayı enflasyon veriler açıklandı. Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla emekliler ve memurlar için Ocak ayı maaşları ile ilgili olası zamlar şöyle oluyor; Aralık ayında TÜFE'nin yüzde 1 artması halinde yapılacak olan zamlar şu şekilde gerçekleşecek;
Memur ve memur emeklileri yeni yılda yüzde 3 zamma ilave olarak 4.1 puan da enflasyon farkı alacak, toplam zam oranı da yüzde 7.1'e ulaşacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise 6 aylık enflasyon kadar, yani yüzde 8.1 zam alacak.2021 yılında olası senaryo geçekleşirse memur 3.812 TL ücret alırken yeni maaşı 270 lira artarak 4.082 lira olacak. Memur emeklisi ise 2.717 TL ücret alırken yeni maaşı 193 lira artarak 2.910 lira olacak.
ZAMLI HEMŞİRE MAAŞI İLE İLGİLİ DETAYLAR...
Hemşirelerde ise (9/4) 317' TL'lik bir artış bekleniyor. Buna göre 4.470 lira alan bir kişi yeni zamla birlikte 4.787 TL almış olacak.
ÖĞRETMEN ZAMLI MAAŞI NE KADAR OLACAK 2021?
Öğretmenler ise (1/4) Temmuz 2020'de 4.480 lira maaş alırken Ocak 2021'de 5.226 TL maaş alacak.