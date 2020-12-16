ANA SAYFA
Bekçi alımı ilanı yayımlandı mı? 2021 PA bekçi alımı başvuru tarihi ne zaman? Bekçilik başvuru şartları nedir?
Bekçi alımı başvuru tarihi belli oldu mu? Bekçi olabilmek için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, Polis Akademisi'nden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Bu sene yapılan bekçi alımlarında başarı gösteremeyen adaylar, heyecan içinde yeni başvuru tarihini beklemeye başladı. Bekçi alımlarına ilişkin merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bekçi alımı ilanı yayımlandı mı? 2021 PA bekçi alımı başvuru tarihi ne zaman? Bekçilik başvuru şartları nedir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 16.12.2020 10:27 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 10:37
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10