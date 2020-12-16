16 Aralık 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bekçi alımı ilanı yayımlandı mı? 2021 PA bekçi alımı başvuru tarihi ne zaman? Bekçilik başvuru şartları nedir?

Bekçi alımı ilanı yayımlandı mı? 2021 PA bekçi alımı başvuru tarihi ne zaman? Bekçilik başvuru şartları nedir?

Bekçi alımı başvuru tarihi belli oldu mu? Bekçi olabilmek için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, Polis Akademisi'nden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Bu sene yapılan bekçi alımlarında başarı gösteremeyen adaylar, heyecan içinde yeni başvuru tarihini beklemeye başladı. Bekçi alımlarına ilişkin merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bekçi alımı ilanı yayımlandı mı? 2021 PA bekçi alımı başvuru tarihi ne zaman? Bekçilik başvuru şartları nedir? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 16.12.2020 10:27 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 10:37
  • 1
  • 10
Bekçi alımı ilanı yayımlandı mı? 2021 PA bekçi alımı başvuru tarihi ne zaman? Bekçilik başvuru şartları nedir?

Bekçi alımı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafınan geçtiğimiz sene 8.242 bekçi alımı gerçekleştirilmişti. Bu dönemde başvuru yapamayanlar ve başarılı olamayan adaylar, yeni bekçi alımı ilanlarını beklemeye başladılar. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala yeni ilanlar araştırılıyor. Peki, bekçi alımı ilanı yayımlandı mı? 2021 PA bekçi alımı başvuru tarihi ne zaman? Bekçilik başvuru şartları nedir? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Bekçi alımı ilanı yayımlandı mı? 2021 PA bekçi alımı başvuru tarihi ne zaman? Bekçilik başvuru şartları nedir?

2021 BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Polis Akademisi tarafından henüz bekçi alımı ilanı yayımlanmadı. 2021 yılında bekçi alımı yapılıp yapılmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

  • 3
  • 10
Bekçi alımı ilanı yayımlandı mı? 2021 PA bekçi alımı başvuru tarihi ne zaman? Bekçilik başvuru şartları nedir?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Yeni bekçi alımı şartları ilan henüz yayımlanmadığı için belli olmadı. 2020 yılında yapılan bekçi alımlarında şartlar şu şekildeydi:

  • 4
  • 10
Bekçi alımı ilanı yayımlandı mı? 2021 PA bekçi alımı başvuru tarihi ne zaman? Bekçilik başvuru şartları nedir?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

  • 5
  • 10
Bekçi alımı ilanı yayımlandı mı? 2021 PA bekçi alımı başvuru tarihi ne zaman? Bekçilik başvuru şartları nedir?

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (19.09.2002 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (19.09.1990 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,