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Haberler Galeri 5.400 TL - 7.200 TL destek başlıyor! Aile Desteği Programı başvuru nereden, nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

5.400 TL - 7.200 TL destek başlıyor! Aile Desteği Programı başvuru nereden, nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

Aile Desteği Programı başvuru nasıl yapılır? Devlet, sosyal yardımla ihtiyaç duyan her vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 15 milyar liralık yeni bir paketin daha devreye alınacağını duyurmuştu. Milyonlarca haneyi ilgilendiren destek programına başvurular başlıyor. Peki, Aile Desteği Programı başvuru nereden, nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 27.06.2022 09:28 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022 09:28
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5.400 TL - 7.200 TL destek başlıyor! Aile Desteği Programı başvuru nereden, nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

5.400 TL - 7.200 TL destek başlıyor! Devlet, ek programlarla sosyal yardım bütçesini günlendiriyor. Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin refahının tüm kesimlerle paylaşılmasını sağlayan yeni destek programının detayları belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde verilecek destek programının ayrıntılarını yazımızda ele aldık. Peki, Aile Desteği Programı başvuru nereden, nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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5.400 TL - 7.200 TL destek başlıyor! Aile Desteği Programı başvuru nereden, nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

AİLE DESTEĞİ PROGRAMI BAŞVURU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Aile Desteği Paketi'ne, e-Devlet ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden başvuru yapılabilecek.

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5.400 TL - 7.200 TL destek başlıyor! Aile Desteği Programı başvuru nereden, nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İhtiyaç sahibi herkes destekten yaralanacak. Mevcutta sosyal destek yardımı alanlar da destekten faydalanacak.

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5.400 TL - 7.200 TL destek başlıyor! Aile Desteği Programı başvuru nereden, nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

DESTEK KAÇ KEZ VERİLECEK?

Destek 12 ay boyunca düzenli olarak verilecek.

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5.400 TL - 7.200 TL destek başlıyor! Aile Desteği Programı başvuru nereden, nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

DESTEK MİKTARI NE KADAR?

Hane başına 450 lira ile 600 lira arasında destek verilecek. Hanelerin gelir düzeyine göre yıllık 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında destek verilmiş olacak.