5.400 TL - 7.200 TL destek başlıyor! Aile Desteği Programı başvuru nereden, nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

Aile Desteği Programı başvuru nasıl yapılır? Devlet, sosyal yardımla ihtiyaç duyan her vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 15 milyar liralık yeni bir paketin daha devreye alınacağını duyurmuştu. Milyonlarca haneyi ilgilendiren destek programına başvurular başlıyor. Peki, Aile Desteği Programı başvuru nereden, nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 27.06.2022 09:28 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022 09:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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