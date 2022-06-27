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Haberler Galeri Asgari ücret zammı olacak mı? 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? Yeni asgari ücret net-brüt ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı olacak mı? 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? Yeni asgari ücret net-brüt ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı olacak mı? Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler asgari ücret zammına çevrildi. Her yıl aralık ayında gerçekleşen asgari ücret zammının, bu yıl temmuz ayında da artması gündeme geldi. Asgari ücret temmuz zammı ile ilgili işçi, işveren ve hükumet temsilcileri arasında görüşmeler yoğunlaşırken gözler Başkan Erdoğan'dan gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, asgari ücret zammı olacak mı? 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? Yeni asgari ücret net-brüt ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.06.2022 12:03 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022 12:03
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Asgari ücret zammı olacak mı? 2022 Temmuz’da asgari ücrete zam gelecek mi? Yeni asgari ücret net-brüt ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı olacak mı? Dünya genelinde yaşanan enflasyon artışı sonrası ek iyileştirmeler gündeme geldi. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de asgari ücrete ara zam oldu. Asgari ücrette artışın gündeme gelmesi üzerine gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek açıklamalara çevrildi. Asgari ücret zammı ile ilgili son açıklama TİSK'ten geldi. Peki, asgari ücret zammı olacak mı? 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? Yeni asgari ücret net-brüt ne kadar olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret zammı olacak mı? 2022 Temmuz’da asgari ücrete zam gelecek mi? Yeni asgari ücret net-brüt ne kadar olacak?

TİSK'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'ndan (TİSK) yapılan açıklamada, asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak toplantıda masada olacakları ifade edildi.

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Asgari ücret zammı olacak mı? 2022 Temmuz’da asgari ücrete zam gelecek mi? Yeni asgari ücret net-brüt ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nın ardından asgari ücret zammına ilişkin detayların açıklanması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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Asgari ücret zammı olacak mı? 2022 Temmuz’da asgari ücrete zam gelecek mi? Yeni asgari ücret net-brüt ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI SON GELİŞMELER

Asgari ücrette artışın gündeme gelmesi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun tarafları olan işçi, işveren ve hükûmet temsilcileri arasında görüşmeler yoğunlaşırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bugünkü Kabine Toplantısı'nda asgari ücret konusunda bir sunum yapması bekleniyor.

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Asgari ücret zammı olacak mı? 2022 Temmuz’da asgari ücrete zam gelecek mi? Yeni asgari ücret net-brüt ne kadar olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı 16 Haziran'da AK Parti Genel Merkezi'nde kabulünün ardından gündeme yerleşen asgari ücrette artış beklentisi çalışma hayatını hareketlendirdi.