Asgari ücret zammı olacak mı? Dünya genelinde yaşanan enflasyon artışı sonrası ek iyileştirmeler gündeme geldi. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de asgari ücrete ara zam oldu. Asgari ücrette artışın gündeme gelmesi üzerine gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek açıklamalara çevrildi. Asgari ücret zammı ile ilgili son açıklama TİSK'ten geldi. Peki, asgari ücret zammı olacak mı? 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? Yeni asgari ücret net-brüt ne kadar olacak? İşte haberin detayları...