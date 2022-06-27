27 Haziran 2022, Pazartesi
Asgari ücret zammı olacak mı? 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? Yeni asgari ücret net-brüt ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı olacak mı? Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler asgari ücret zammına çevrildi. Her yıl aralık ayında gerçekleşen asgari ücret zammının, bu yıl temmuz ayında da artması gündeme geldi. Asgari ücret temmuz zammı ile ilgili işçi, işveren ve hükumet temsilcileri arasında görüşmeler yoğunlaşırken gözler Başkan Erdoğan'dan gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, asgari ücret zammı olacak mı? 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? Yeni asgari ücret net-brüt ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 27.06.2022 12:03 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022 12:03
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