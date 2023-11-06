5 bin TL ikramiye ödeme günleri 4A, 4B, 4C: 16 Kasım'dan önce o kişilere de verilecek! 5000 TL emekli ikramiyesi tarihleri...

"Emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve dul ve yetimleri de içeren emekliye 100. yıl ikramiyesi için beklenen tarih açıklandı. Bir defaya mahsus olarak verilecek bu ödemelerin Kasım ayında yatacağı öğrenildi. Şimdi ise vatandaşlar, "Emekli ikramiyesi ayın kaçında yatacak?" sorusunu gündeme getirdi. İşte, 5000 TL ikramiye tahsis numarasına göre ödeme günleri...