4A, 4B, 4C emeklisine zamlı hesap çıktı! SSK- Bağ-Kur 7.500 TL alana 10.394,25 TL! Seyyanen zam, refah payı...

ŞU ANA KADAR NE OLDU?



Şu ana kadar 5 aylık veri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Temmuz enflasyonu yüzde 9.49, Ağustos enflasyonu yüzde 9.09, Eylül enflasyonu yüzde 4.75, Ekim ayı enflasyonu yüzde 3.43, Kasım ayı enflasyonu ise yüzde 3.28 olarak gerçekleşti. Böylece 5 aylık enflasyon yüzde 33.66 çıktı. Geriye sadece Aralık ayı verisi kaldı.