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Haberler Galeri 4A, 4B, 4C emeklisine zamlı hesap çıktı! SSK- Bağ-Kur 7.500 TL alana 10.394,25 TL! Seyyanen zam, refah payı...

4A, 4B, 4C emeklisine zamlı hesap çıktı! SSK- Bağ-Kur 7.500 TL alana 10.394,25 TL! Seyyanen zam, refah payı...

Emekli maaş zammı son dakika hesaplandı! Yılın son günlerinde, milyonlarca emekli, ocak ayında yapılacak zam miktarını merakla bekliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, enflasyon rakamları doğrultusunda belirleniyor. Her ayın 3'ünde açıklanan enflasyon verilerinin ardından, 6 aylık enflasyon oranı ve maaş zamları, 3 Ocak 2024 tarihinde belli olacak. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte enflasyon rakamları öncesi zamlı maaş tahminleri...

Giriş Tarihi: 25.12.2023 07:53 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 08:06
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4A, 4B, 4C emeklisine zamlı hesap çıktı! SSK- Bağ-Kur 7.500 TL alana 10.394,25 TL! Seyyanen zam, refah payı...

"Emekli maaşları Ocak'ta ne kadar olacak?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca emeklinin ve memurun merakla beklediği emekli zammı için gözler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Aralık enflasyon rakamlarında. Ocak ayında Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zamda, sadece enflasyon artışı değil, aynı zamanda bir iyileştirme de gündemde. İşte emekli zammı son dakika açıklamaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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4A, 4B, 4C emeklisine zamlı hesap çıktı! SSK- Bağ-Kur 7.500 TL alana 10.394,25 TL! Seyyanen zam, refah payı...

ARALIK ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 1 Ocak 2024 Pazartesi gününün resmi tatil olması nedeniyle 2 Ocak 2023 ya da 3 Ocak 2023 Çarşamba günü duyurulması bekleniyor.

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4A, 4B, 4C emeklisine zamlı hesap çıktı! SSK- Bağ-Kur 7.500 TL alana 10.394,25 TL! Seyyanen zam, refah payı...

ŞU ANA KADAR NE OLDU?

Şu ana kadar 5 aylık veri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Temmuz enflasyonu yüzde 9.49, Ağustos enflasyonu yüzde 9.09, Eylül enflasyonu yüzde 4.75, Ekim ayı enflasyonu yüzde 3.43, Kasım ayı enflasyonu ise yüzde 3.28 olarak gerçekleşti. Böylece 5 aylık enflasyon yüzde 33.66 çıktı. Geriye sadece Aralık ayı verisi kaldı.

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4A, 4B, 4C emeklisine zamlı hesap çıktı! SSK- Bağ-Kur 7.500 TL alana 10.394,25 TL! Seyyanen zam, refah payı...

EK İYİLEŞTİRME DE BEKLENİYOR

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre; Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine sadece enflasyon artışı beklenmiyor. Bir iyileştirme de gündemde. Burada 2 formül bulunuyor. İlkine göre, emeklilerin enflasyon zammı refah payı ile artırılabilir. Bu kapsamda emeklilerin zam oranlarının yüzde 50 seviyelerine ulaşması bekleniyor.

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4A, 4B, 4C emeklisine zamlı hesap çıktı! SSK- Bağ-Kur 7.500 TL alana 10.394,25 TL! Seyyanen zam, refah payı...

TABAN AYLIK DEĞİŞİR Mİ?

Emeklilere yönelik iyileştirmede ikinci formül de taban emekli aylığına ilişkin… Bu kapsamda halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin artırılması bekleniyor. Burada da 10 bin lira seviyesi konuşuluyor.