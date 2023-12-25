25 Aralık 2023, Pazartesi
4A, 4B, 4C emeklisine zamlı hesap çıktı! SSK- Bağ-Kur 7.500 TL alana 10.394,25 TL! Seyyanen zam, refah payı...
Emekli maaş zammı son dakika hesaplandı! Yılın son günlerinde, milyonlarca emekli, ocak ayında yapılacak zam miktarını merakla bekliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, enflasyon rakamları doğrultusunda belirleniyor. Her ayın 3'ünde açıklanan enflasyon verilerinin ardından, 6 aylık enflasyon oranı ve maaş zamları, 3 Ocak 2024 tarihinde belli olacak. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte enflasyon rakamları öncesi zamlı maaş tahminleri...
Giriş Tarihi: 25.12.2023 07:53 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 08:06
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