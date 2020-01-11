4 bin TL ölüm aylığı verilecek! Zamlı SSK, Bağ-Kur dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu?

Ölüm aylıklarına zam geldi! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri maaşlarına enflasyon eki ile birlikte zam aldı. SSK emeklileri 17 Ocak, Bağ-Kur emeklileri ise 24 Ocak'ta zamlı maaşları alacak. Memur emeklileri ise 3 aylık enflasyon farkı ile birlikte en az 416 TL ek ödeme alacak. Bunun dışında dul ve yetim aylıklarına da zam geldi. Zamlı ödemeler SSK ve Bağ-Kurluların paraları alacağı günlerde yapılacak. Ölüm aylığı alan yüz binlerce kişi ne kadar ödeme alınacağını merak ediyor. Dul ve yetim aylıklarında hisselere göre ödeme planlamaları var. Buna göre en yüksek ölüm aylığı tam 4 bin TL oldu. Peki, zamlı SSK, Bağ-Kur dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.01.2020 12:23 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 12:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





