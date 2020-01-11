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4 bin TL ölüm aylığı verilecek! Zamlı SSK, Bağ-Kur dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu?

Ölüm aylıklarına zam geldi! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri maaşlarına enflasyon eki ile birlikte zam aldı. SSK emeklileri 17 Ocak, Bağ-Kur emeklileri ise 24 Ocak'ta zamlı maaşları alacak. Memur emeklileri ise 3 aylık enflasyon farkı ile birlikte en az 416 TL ek ödeme alacak. Bunun dışında dul ve yetim aylıklarına da zam geldi. Zamlı ödemeler SSK ve Bağ-Kurluların paraları alacağı günlerde yapılacak. Ölüm aylığı alan yüz binlerce kişi ne kadar ödeme alınacağını merak ediyor. Dul ve yetim aylıklarında hisselere göre ödeme planlamaları var. Buna göre en yüksek ölüm aylığı tam 4 bin TL oldu. Peki, zamlı SSK, Bağ-Kur dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.01.2020 12:23 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 12:36
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4 bin TL ölüm aylığı verilecek! Zamlı SSK, Bağ-Kur dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu?

Dul ve yetim aylıklarına zam geldi. SSK, Bağ-Kur emeklisi bir kişi hayatını kaybettiğinde eşi ve çocuklarına aylık bağlanıyor. Emekli olmadan belirlenen prim şartlarını tamamlamış olan kişinin vefatı durumunda da aileye ölüm aylığı bağlanıyor. Ölüm aylığı da emekli zamları ile birlikte artıyor. Ayrıca emekli bayram ikramiyesi gibi ödeneklerden ölüm aylığı alanlar da yararlanıyor. Hisse oranında verilen ödemeler bu yıl da arttı. En yüksek ödeme 4 bin TL'ye ulaştı. Peki, zamlı SSK, Bağ-Kur dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu? İşte detaylar...

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4 bin TL ölüm aylığı verilecek! Zamlı SSK, Bağ-Kur dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu?

YÜZDE 6.49 ZAM

2019'un temmuz-aralık enflasyonu yüzde 6.49 olarak açıklandı. Bu kapsamda SSK, Bağ-Kur'dan dul ve yetim aylığı alanlar 2020'nin ocak-haziran döneminde maaşlarını yüzde 6.49 zamlı alacak.

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4 bin TL ölüm aylığı verilecek! Zamlı SSK, Bağ-Kur dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu?

EN YÜKSEK 4 BİN TL

Zamlı maaşın üzerine ek ödeme de eklendiğinde ölüm aylıkları artmış olacak. Buna göre de ocak ayında yüzde 25 hisse oranına göre en düşük ölüm aylığı ek ödeme ile birlikte 370 liraya yaklaşacak, en yüksek ölüm aylığı ise 4 bin lirayı geçecek. Ölüm aylığından, vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor.

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4 bin TL ölüm aylığı verilecek! Zamlı SSK, Bağ-Kur dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu?

ANNE VE ÇOCUĞA HİSSELİ ÖDEME

Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75'i oranında ölüm aylığı bağlanıyor.

ÖDEME TABLOSU HABERİN SONUNDA YER ALMAKTADIR

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4 bin TL ölüm aylığı verilecek! Zamlı SSK, Bağ-Kur dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu?

EĞİTİM SÜRESİNCE ÖDEME SÜRER

Çalışmayan ya da kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde de 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara maaşın yüzde 25 oranında aylık bağlanıyor.

ÖDEME TABLOSU HABERİN SONUNDA YER ALMAKTADIR