Emekliye 700 TL kazanç fırsatı! Ziraat Bankası, Halkbank, İNG, Garanti emekli promosyon ödemesi ne kadar?

Emekliler zamlı maaşlarını birkaç gün içinde alacak. Emekliye enflasyondan olumsuz etkilenmemesi için enflasyon farkı da verildi. 3 aylık enflasyon farkı biriken memur emeklileri en az 416 TL alacak. Bunun dışında emekli maaşını taşıma kararı alan emeklilere bankalardan promosyon fırsatı geldi. Bankalar emekli müşteri sayısını artırmak adına birbirinden cazip teklifler hazırlıyor. Öyle ki, emekliyi yönlendirene bile promosyon veren bankalar var. Emekli promosyon ödemeleri 350 TL ile 700 TL arasında değişiyor. Emekliler promosyon rakamlarının biraz daha yukarı çıkması konusunda ısrarcı. Promosyon ödeme uygulaması 2017'nin Mart ayında başlamıştı. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, İNG, Garanti emekli promosyon ödemesi ne kadar? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 11.01.2020 11:20 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 11:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





