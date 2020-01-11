O otomobil markaları peynir ekmek gibi satıldı! İşte 2019'da en çok satılan sıfır otomobiller ve sayıları...

2019 yılı otomobil satış rakamları resmen belli oldu. Türkiye'de 2019 yılında tam 479 bin 60 sıfır araç satıldı. Sıfır otomobil satışları Eylül ayından itibaren başlayan faiz indirimleri, banka anlaşmaları ve firma finansman destekleri ile şahlandı. Yılın ilk yarısında faizlerin yüksekliği vatandaşları ikinci el otomobil alım satımına itmişti. Kredi faizlerinin düşmesiyle yanan ateş yıl sonunda firmaların stoklarını eritti. Stok sayısını yüksek tutan firmalar kazandı. Stokları hazırlıksız olan ve risk almayan firmalar ise fırsat tepti. Satışlar genelde ekonomik araçlarda yoğunlaştı. Ülkemizde en az otomobil satan firma 9, en çok satan ise 76 bin 251 araç sattı. Yeni yılda çok tutulan bir araç almak istiyorsanız galerimize mutlaka göz atın. İşte 2019'un en çok satan sıfır otomobil markalar ve detaylar...

Giriş Tarihi: 11.01.2020 13:10 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 13:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





