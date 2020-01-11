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O otomobil markaları peynir ekmek gibi satıldı! İşte 2019'da en çok satılan sıfır otomobiller ve sayıları...

2019 yılı otomobil satış rakamları resmen belli oldu. Türkiye'de 2019 yılında tam 479 bin 60 sıfır araç satıldı. Sıfır otomobil satışları Eylül ayından itibaren başlayan faiz indirimleri, banka anlaşmaları ve firma finansman destekleri ile şahlandı. Yılın ilk yarısında faizlerin yüksekliği vatandaşları ikinci el otomobil alım satımına itmişti. Kredi faizlerinin düşmesiyle yanan ateş yıl sonunda firmaların stoklarını eritti. Stok sayısını yüksek tutan firmalar kazandı. Stokları hazırlıksız olan ve risk almayan firmalar ise fırsat tepti. Satışlar genelde ekonomik araçlarda yoğunlaştı. Ülkemizde en az otomobil satan firma 9, en çok satan ise 76 bin 251 araç sattı. Yeni yılda çok tutulan bir araç almak istiyorsanız galerimize mutlaka göz atın. İşte 2019'un en çok satan sıfır otomobil markalar ve detaylar...

Giriş Tarihi: 11.01.2020 13:10 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 13:41
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O otomobil markaları peynir ekmek gibi satıldı! İşte 2019'da en çok satılan sıfır otomobiller ve sayıları...

Sıfır otomobil satışları 2019'un ikinci yarısında deyim yerindeyse patladı. Ülkemiz otomobil satış pazarları içerisinde önemli bir yer tutuyor. Türkiye'de 22 milyonu aşkın araç trafikte yer alıyor. Bu araçların yarısına yakını ise Megakent İstanbul'a kayıtlı. Her yıl on binlerce sıfır araç trafiğe katılıyor. Geride bıraktığımız 2019 yılında da 479 bin 60 araç trafiğe katıldı. Ülkemizde satılan yarım milyona yakın araç pastası otomobil devlerinin kıyasıya rekabetine sahne oluyor. Sizler için 2019 yılında en çok satılan otomobilleri ve sayılarını hazırladık. 2020'de çok tutulan ve kolayca satılabilecek bir araç arıyorsanız mutlaka galerimize göz atın. İşte 2019'da en çok satılan sıfır otomobiller ve sayıları...

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O otomobil markaları peynir ekmek gibi satıldı! İşte 2019'da en çok satılan sıfır otomobiller ve sayıları...

479 BİN 60 ARAÇ SATILDI

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de 479.060 otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Bu araçların büyük kısmı yılın son ayında trafiğe katıldı. Özellikle Kasım ayında büyük satış gerçekleşti. Kredi faizlerinin düşürülmesi, finansman anlaşmaları ve firmaların özel kampanyaları satışların patlamasında etkili oldu.

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O otomobil markaları peynir ekmek gibi satıldı! İşte 2019'da en çok satılan sıfır otomobiller ve sayıları...

YALNIZCA 9 ADET SATTILAR

Türkiye'de en büyük otomobil pazarları arasında yer alıyor. Devlerin yarıştıkları Türkiye pazarında bazı firmalar hayal kırıklığı yaşadı. En az otomobil satışı gerçekleştiren firma 9 satış ile Bentley oldu.

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O otomobil markaları peynir ekmek gibi satıldı! İşte 2019'da en çok satılan sıfır otomobiller ve sayıları...

ZİRVEDE BÜYÜK REKABET YAŞANDI

Otomobil satışları yılın son günlerinde büyük yarışa sahne olurken, bazı firmalar bankalarla 0,49'dan başlayan kredi faizleri konusunda anlaştı. Bazı firmalar ise finansman desteği yaratarak sıfır faiz uygulamasına gitti. Zirvedeki firma 76 bin 251 araç sattı. 70 bin bandını aşan başka firma ise olmadı.

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O otomobil markaları peynir ekmek gibi satıldı! İşte 2019'da en çok satılan sıfır otomobiller ve sayıları...

İŞTE 2019 YILINDA EN ÇOK SATILAN SIFIR OTOMOBİLLER

2019 yılında satılan otomobillerin 2020 modelleri yaklaşık 20 bin TL'ye varan artışlarla satılıyor. 2020'de otomobil alacak olanlar için 2019'da en çok satılan otomobiller ve sayıları...