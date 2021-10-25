1.100 TL devlet yardımı! E-Devlet’ten adım adım başvuru! Banka hesabına veya PTT kartına yatıyor!

1.100 TL devlet yardımı için başvurular devam ediyor. E-Devlet ekranından başvuru yapabilen adaylar; ihtiyaç durumlarına göre 1.100 TL ödeme alabiliyor. Banka hesabına veya PTT kartına yatan ödemeler sayesinde ihtiyaç sahipleri rahat bir nefes alıyor. Ekonomik durumu olmayan kişilere yapılan yardımlar ilk olarak pandemi döneminde başlamıştı. 2 fazda yapılan ödemeler ihtiyaç sahiplerine doğrudan yapıldı. 3. faz ödemeler için ise E-Devlet'ten başvuru yapılacak. İşte; 1.100 TL devlet yardımı alma yolları!