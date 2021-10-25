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Haberler Galeri 1.100 TL devlet yardımı! E-Devlet’ten adım adım başvuru! Banka hesabına veya PTT kartına yatıyor!

1.100 TL devlet yardımı! E-Devlet’ten adım adım başvuru! Banka hesabına veya PTT kartına yatıyor!

1.100 TL devlet yardımı için başvurular devam ediyor. E-Devlet ekranından başvuru yapabilen adaylar; ihtiyaç durumlarına göre 1.100 TL ödeme alabiliyor. Banka hesabına veya PTT kartına yatan ödemeler sayesinde ihtiyaç sahipleri rahat bir nefes alıyor. Ekonomik durumu olmayan kişilere yapılan yardımlar ilk olarak pandemi döneminde başlamıştı. 2 fazda yapılan ödemeler ihtiyaç sahiplerine doğrudan yapıldı. 3. faz ödemeler için ise E-Devlet'ten başvuru yapılacak. İşte; 1.100 TL devlet yardımı alma yolları!

Giriş Tarihi: 25.10.2021 16:39 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 16:40
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1.100 TL devlet yardımı! E-Devlet’ten adım adım başvuru! Banka hesabına veya PTT kartına yatıyor!

Devletten ihtiyaç sahiplerine 1.100 TL yardım! E-Devlet üzerinden yapılabilen başvuruların ardından uygun görülen kişilerin banka hesabına veya PTT kartına 1.100 TL yardım yatırılıyor. Pandemi döneminde başlatılan yardımlar ihtiyaç sahiplerine doğrudan yatırılmıştı. 3. faz ödemesinde ise E-Devlet üzerinden başvuru yapılması gerekiyor. Başvuruların alınmasının ardından, şartlara uygun görülen binlerce kişiye toplam 1.100 TL yatırılıyor. İşte; adım adım başvuru ekranı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1.100 TL devlet yardımı! E-Devlet’ten adım adım başvuru! Banka hesabına veya PTT kartına yatıyor!

Pandemi desteği kapsamında ilk 2 fazda devlette kayıtlı olan sosyal destek gruplarına 1000'er TL yardım ulaştırıldı. Üçüncü fazla birlikte ise başvuru imkanı getirilerek özellikle yeme-içme başta olmak üzere hizmet sektöründe günlük çalışan, işsiz kalan kesimlere de ulaşma amaçlandı. İlerleyen günlerde destek ödemesi 1100 TL'ye çıkarıldı.

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1.100 TL devlet yardımı! E-Devlet’ten adım adım başvuru! Banka hesabına veya PTT kartına yatıyor!

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Pandemi desteği için başvurular e-devlet üzerinden yapılıyor. "Pandemi sosyal destek ön başvurusu" alanındaki gerekli soruların yanıtlanması ile birlikte başvuru gerçekleştiriliyor.

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1.100 TL devlet yardımı! E-Devlet’ten adım adım başvuru! Banka hesabına veya PTT kartına yatıyor!

HANGİ SORULAR SORULUYOR

* Çalışıyor musunuz? Çalışıyorsanız işyerindeki durumunuz nedir? (ücretli, yevmiye, aile şirketi vs)

* Aylık toplam geliriniz ne kadar?

* Kiracı mısınız? Kiranız ne kadar?

* Su, elektrik ve doğalgaz faturanız kaç lira?

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1.100 TL devlet yardımı! E-Devlet’ten adım adım başvuru! Banka hesabına veya PTT kartına yatıyor!

ÖDEMELER NEREDEN YAPILIYOR?

Ödemeler ise başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT şubeleri aracılığı ile yapılıyor. Evden çıkamayacak durumda olanlara ise paraları konutlarında ödeniyor.