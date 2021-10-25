25 Ekim 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Tek tek duyurdular! İhtiyaç kredisi faiz oranları düştü mü? Kamu özel bankalar ihtiyaç kredisi faiz oranları yüzde kaç?

Tek tek duyurdular! İhtiyaç kredisi faiz oranları düştü mü? Kamu özel bankalar ihtiyaç kredisi faiz oranları yüzde kaç?

İhtiyaç kredisi faiz oranları düştü mü? Kamu ve özel bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları yüzde kaç? Nakit ihtiyaçlarını gidermek isteyen milyonlarca kişi; kamu ve özel bankaların sunduğu ihtiyaç kredisinden faydalanıyor. Bu kredi türüyle, uygun geri ödeme planıyla nakit ihtiyacınızı giderebilir ve borçlarınızı kapatabilirsiniz. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından 3 kamu bankası da faiz oranlarıyla ilgili açıklama yaptı. Peki; ihtiyaç kredisi faiz oranları düştü mü?

Giriş Tarihi: 25.10.2021 12:08 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 12:09
  • 1
  • 12
Tek tek duyurdular! İhtiyaç kredisi faiz oranları düştü mü? Kamu özel bankalar ihtiyaç kredisi faiz oranları yüzde kaç?

İhtiyaç kredisi faiz oranları düştü mü? Kamu özel bankalar ihtiyaç kredisi faiz oranları yüzde kaç? Merkez Bankası'nın politika faizinde yaptığı faiz indiriminin ardından, kamu bankalarından da peş peşe indirim kararı geldi. Faiz oranlarında yaşanan değişimle birlikte gözler ihtiyaç kredisine çevrildi. Bu krediyi çekmek isteyenler düşük faizlerle kredi çekerek borçlarını kapatmanın yollarını araştırıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Tek tek duyurdular! İhtiyaç kredisi faiz oranları düştü mü? Kamu özel bankalar ihtiyaç kredisi faiz oranları yüzde kaç?

BANKALARDAN KARAR GELDİ

Kamu bankalarından faiz indirimi kararı geldi. 3 banka ticari ve konut kredi faizlerini 2 puan düşürdü. 26 Ekim'den geçerli olmak üzere kredi faizlerinde değişiklik yaşanacak. Peki ihtiyaç kredisinde durum ne olacak? İşte detaylar...

  • 3
  • 12
Tek tek duyurdular! İhtiyaç kredisi faiz oranları düştü mü? Kamu özel bankalar ihtiyaç kredisi faiz oranları yüzde kaç?

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

HALKBANK

İhtiyaç Kredisi: 1,63

Konut Kredisi: 1,29

Taşıt Kredisi: 1,58

  • 4
  • 12
Tek tek duyurdular! İhtiyaç kredisi faiz oranları düştü mü? Kamu özel bankalar ihtiyaç kredisi faiz oranları yüzde kaç?

VAKIFBANK

İhtiyaç Kredisi: 1,55

Konut Kredisi: 1,29

Taşıt Kredisi: 1,50

  • 5
  • 12
Tek tek duyurdular! İhtiyaç kredisi faiz oranları düştü mü? Kamu özel bankalar ihtiyaç kredisi faiz oranları yüzde kaç?

ZİRAAT BANKASI

İhtiyaç Kredisi: 1,63

Konut Kredisi: 1,29

Taşıt Kredisi: 1,59