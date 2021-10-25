Tek tek duyurdular! İhtiyaç kredisi faiz oranları düştü mü? Kamu özel bankalar ihtiyaç kredisi faiz oranları yüzde kaç?

İhtiyaç kredisi faiz oranları düştü mü? Kamu ve özel bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları yüzde kaç? Nakit ihtiyaçlarını gidermek isteyen milyonlarca kişi; kamu ve özel bankaların sunduğu ihtiyaç kredisinden faydalanıyor. Bu kredi türüyle, uygun geri ödeme planıyla nakit ihtiyacınızı giderebilir ve borçlarınızı kapatabilirsiniz. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından 3 kamu bankası da faiz oranlarıyla ilgili açıklama yaptı. Peki; ihtiyaç kredisi faiz oranları düştü mü?