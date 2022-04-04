04 Nisan 2022, Pazartesi
Emekli bayram ikramiyesi son gelişmeler: Emekli bayram ikramiyesi artacak, zamlanacak mı? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Tarihler...
Emekli bayram ikramiyesi artacak, zamlanacak mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022 emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için gelecek resmi açıklama bekleniyor. 2021 yılında bin 100 TL olarak bayram ikramiyelerinin bu yıl zamlı şekilde hesaplara yatması bekleniyor. İşte, emekli bayram ikramiyesi artacak, zamlanacak mı? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Tarihler...
Giriş Tarihi: 04.04.2022 21:57
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