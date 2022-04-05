6 yıl erken emekli olmak imkanı! 4/A, 4/B, 4/C'li çalışanlara 48-49-50 yaşında emeklilik! İşe giriş tarihine dikkat: Askerlik, doğum borçlanması...

Milyonlarca çalışanın hayalini kurduğu emeklilik için detaylar her dönem merak edilen konular arasında yer alıyor. Erken emeklilik için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. 4/A, 4/B, 4/C'li çalışanlar 48, 49, 50 yaşında erken emekli olmak için şartları yakından takip ediyor. Prim gün sayısını düşürüp erken emekli olmak için erkeklerde askerlik borçlanması, kadınlarda ise doğum borçlanması öne çıkıyor. Hal böyle olunca emeklilik sürecini yakından takip edenler detaylar konusunda araştırmalarını hızlandırdı. Gerekli şartları yerine getirenlere emeklilik için imkan sağlanıyor. İşte, erken emeklilik için detaylar...