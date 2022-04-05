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Haberler Galeri 6 yıl erken emekli olmak imkanı! 4/A, 4/B, 4/C'li çalışanlara 48-49-50 yaşında emeklilik! İşe giriş tarihine dikkat: Askerlik, doğum borçlanması...

6 yıl erken emekli olmak imkanı! 4/A, 4/B, 4/C'li çalışanlara 48-49-50 yaşında emeklilik! İşe giriş tarihine dikkat: Askerlik, doğum borçlanması...

Milyonlarca çalışanın hayalini kurduğu emeklilik için detaylar her dönem merak edilen konular arasında yer alıyor. Erken emeklilik için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. 4/A, 4/B, 4/C'li çalışanlar 48, 49, 50 yaşında erken emekli olmak için şartları yakından takip ediyor. Prim gün sayısını düşürüp erken emekli olmak için erkeklerde askerlik borçlanması, kadınlarda ise doğum borçlanması öne çıkıyor. Hal böyle olunca emeklilik sürecini yakından takip edenler detaylar konusunda araştırmalarını hızlandırdı. Gerekli şartları yerine getirenlere emeklilik için imkan sağlanıyor. İşte, erken emeklilik için detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.04.2022 19:18 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 19:18
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6 yıl erken emekli olmak imkanı! 4/A, 4/B, 4/C’li çalışanlara 48-49-50 yaşında emeklilik! İşe giriş tarihine dikkat: Askerlik, doğum borçlanması...

6 yıl erken emekli olmak imkanı. 4/A, 4/B, 4/C'li çalışanlara 48-49-50 yaşında emeklilik. İşe giriş tarihine dikkat: Askerlik ve doğum borçlanması gibi fırsatlar bulunuyor. Erken emekli olma yolları 4/A, 4/B, 4/C'li çalışanların sık sık sorguladığı konulardan birisi oluyor. Bazı şartlarda hem kadınların hem erkeklerin emeklilik yaşını düşürmesi mümkün oluyor. Şartları yerine getirenlere erken emeklilik için fırsatlar sunuluyor. İşte, erken emeklilik için yerine getirilmesi gereken şartlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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6 yıl erken emekli olmak imkanı! 4/A, 4/B, 4/C’li çalışanlara 48-49-50 yaşında emeklilik! İşe giriş tarihine dikkat: Askerlik, doğum borçlanması...

48 YAŞINDA EMEKLİLİK MÜMKÜN MÜ?

5510 sayılı kanun kapsamında vatandaşlara bazı fırsatlar veriliyor. Bu fırsatlar erkeklerde askerlik borçlanması kadınlarda ise doğum borçlanması olarak karşımıza çıkıyor.

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6 yıl erken emekli olmak imkanı! 4/A, 4/B, 4/C’li çalışanlara 48-49-50 yaşında emeklilik! İşe giriş tarihine dikkat: Askerlik, doğum borçlanması...

Uzun ve kısa dönem er veya erbaş olarak tamamlanan askerlik süreci ve yedek subay okullarında geçirilmiş olan süreçler askerlik borçlanması esnasında etkili oluyor.

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6 yıl erken emekli olmak imkanı! 4/A, 4/B, 4/C’li çalışanlara 48-49-50 yaşında emeklilik! İşe giriş tarihine dikkat: Askerlik, doğum borçlanması...

Kadınlar ise staj yaptığı dönemdeki sigortalarından başlayarak çalışma hayatı sürecinde yaptığı doğumlar için her çocukta iki yıl borçlanma yapılabiliyor ve böylece 6 yıl erken emekli olma fırsatına sahip oluyor.

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6 yıl erken emekli olmak imkanı! 4/A, 4/B, 4/C’li çalışanlara 48-49-50 yaşında emeklilik! İşe giriş tarihine dikkat: Askerlik, doğum borçlanması...

Söz konusu haklar en fazla üç çocuk için sunuldu. Bu haklardan yararlanmak isteyen kadınların anne olmadan önce sigortalı olarak çalışmış olması gerekli.