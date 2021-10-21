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Haberler Galeri Nakit paraya ihtiyacı olanlar dikkat! Bankalar yeni ödeme planları hazırladı! İşte, Ziraat, Akbank, İş Bankası faiz oranları…

Nakit paraya ihtiyacı olanlar dikkat! Bankalar yeni ödeme planları hazırladı! İşte, Ziraat, Akbank, İş Bankası faiz oranları…

Acil nakit paraya ihtiyacı olanlar dikkat! Bankalar yeni ödeme planı hazırlayarak uygun kredi faizleriyle müşterilerine ihtiyaç kredisi veriyor. Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Halkbank ve diğer bankaların kredi faiz oranları belli oldu. Merkez Bankası'nın faiz kararının da bankaların faiz oranlarını doğrudan etkilemesi bekleniyor. Kimi bankalar 12 ay, kimileri de 24 ay geri ödeme imkanı sağlıyor. Örneğin; 10 bin TL için 24 ay vade farkı sunan bankalar arasında en uygunu ING ve TEB oluyor. İşte; bankaların güncel kredi faiz oranları!

Giriş Tarihi: 21.10.2021 11:19 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 11:20
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Nakit paraya ihtiyacı olanlar dikkat! Bankalar yeni ödeme planları hazırladı! İşte, Ziraat, Akbank, İş Bankası faiz oranları…

Acil nakit paraya ihtiyacı olanlar dikkat! Bankaların sunduğu kredi faiz oranları ve geri ödeme planları sayesinde, uygun taksitlerle borcunuzu kapatabilirsiniz. Nakit ödemesi bulunan ancak bunu ödeme gücü bulunmayan kişiler ihtiyaç kredisinden faydalanabiliyor. Kredi faiz oranlarının belirlenmesinde Merkez Bankası'nın aldığı kararlar dikkat çekiyor. Bankaların sunduğu son kredi faiz oranları haberimizde!

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Nakit paraya ihtiyacı olanlar dikkat! Bankalar yeni ödeme planları hazırladı! İşte, Ziraat, Akbank, İş Bankası faiz oranları…

TEB

Kredi miktarı: 10 bin TL

Vade: 24 ay

Faiz oranı: 1,55

Aylık taksit tutarı: 513 TL 27 kuruş

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Nakit paraya ihtiyacı olanlar dikkat! Bankalar yeni ödeme planları hazırladı! İşte, Ziraat, Akbank, İş Bankası faiz oranları…

HALKBANK

Kredi miktarı: 10 bin TL

Vade: 24 ay

Faiz oranı: 1,63

Aylık taksit tutarı: 526 TL 8 kuruş

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Nakit paraya ihtiyacı olanlar dikkat! Bankalar yeni ödeme planları hazırladı! İşte, Ziraat, Akbank, İş Bankası faiz oranları…

VAKIFBANK

Kredi miktarı: 10 bin TL

Vade: 24 ay

Faiz oranı: 1,55

Aylık taksit tutarı: 520 TL 36 kuruş

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Nakit paraya ihtiyacı olanlar dikkat! Bankalar yeni ödeme planları hazırladı! İşte, Ziraat, Akbank, İş Bankası faiz oranları…

GARANTİ BANKASI

Kredi miktarı: 10 bin TL

Vade: 24 ay

Faiz oranı: 2,00

Aylık taksit tutarı: 552 TL 97 kuruş