Nakit paraya ihtiyacı olanlar dikkat! Bankalar yeni ödeme planları hazırladı! İşte, Ziraat, Akbank, İş Bankası faiz oranları…

Acil nakit paraya ihtiyacı olanlar dikkat! Bankalar yeni ödeme planı hazırlayarak uygun kredi faizleriyle müşterilerine ihtiyaç kredisi veriyor. Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Halkbank ve diğer bankaların kredi faiz oranları belli oldu. Merkez Bankası'nın faiz kararının da bankaların faiz oranlarını doğrudan etkilemesi bekleniyor. Kimi bankalar 12 ay, kimileri de 24 ay geri ödeme imkanı sağlıyor. Örneğin; 10 bin TL için 24 ay vade farkı sunan bankalar arasında en uygunu ING ve TEB oluyor. İşte; bankaların güncel kredi faiz oranları!