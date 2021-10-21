Öğrencilere 2.697 – 4.045 – 5.394 TL ödeme! İlkokul, lise, üniversiteliye eğitim parası! Saatler sonra hesapta!

Öğrencilere 2021-2022 eğitim öğretim yardımı ödemeleri başlıyor. İlkokul, lise, üniversite öğrencilerine toplam 73.6 milyon TL ödeme yapılacak. Bu ödemelerden ilkokul, lise ve üniversite öğrencileri faydalanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; 'eğitim yardımı' olarak bilinen yardımın detaylarını duyurmuştu. Bakan Bilgin, ödemelerin 22 Ekim 2021 Cuma günü yatırılacağını belirtilmişti. Öğrencilere; ilköğretim için 2.697 TL, ortaöğretim için 4.045 TL, yükseköğretim için 5.394 TL ödeme yapılacak.