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Haberler Galeri Öğrencilere 2.697 – 4.045 – 5.394 TL ödeme! İlkokul, lise, üniversiteliye eğitim parası! Saatler sonra hesapta!

Öğrencilere 2.697 – 4.045 – 5.394 TL ödeme! İlkokul, lise, üniversiteliye eğitim parası! Saatler sonra hesapta!

Öğrencilere 2021-2022 eğitim öğretim yardımı ödemeleri başlıyor. İlkokul, lise, üniversite öğrencilerine toplam 73.6 milyon TL ödeme yapılacak. Bu ödemelerden ilkokul, lise ve üniversite öğrencileri faydalanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; 'eğitim yardımı' olarak bilinen yardımın detaylarını duyurmuştu. Bakan Bilgin, ödemelerin 22 Ekim 2021 Cuma günü yatırılacağını belirtilmişti. Öğrencilere; ilköğretim için 2.697 TL, ortaöğretim için 4.045 TL, yükseköğretim için 5.394 TL ödeme yapılacak.

Giriş Tarihi: 21.10.2021 10:34 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 10:34
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Öğrencilere 2.697 – 4.045 – 5.394 TL ödeme! İlkokul, lise, üniversiteliye eğitim parası! Saatler sonra hesapta!

İlkokul, lise, üniversite öğrencilerine eğitim desteği geliyor. 22 Ekim 2021 Cuma günü hesaba yatırılacak ödemeler 5.394 TL'ye kadar çıkacak. 2021-2022 eğitim öğretim yardımı kapsamında toplam 73.6 milyon ödeme yapılacak. Öğrencilere tek seferde yapılacak ödemeler sayesinde aileler rahat edecek. İlköğretim için 2.697 TL, ortaöğretim için 4.045 TL, yükseköğretim için 5.394 TL ödeme yapılacağı duyuruldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Öğrencilere 2.697 – 4.045 – 5.394 TL ödeme! İlkokul, lise, üniversiteliye eğitim parası! Saatler sonra hesapta!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Twitter'dan eğitim ve öğretim yardımlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

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Öğrencilere 2.697 – 4.045 – 5.394 TL ödeme! İlkokul, lise, üniversiteliye eğitim parası! Saatler sonra hesapta!

Bakan Bilgin, "Aziz hatıraları milletimizin sinesinde yer alan şehitlerimizin çocuklarının ve harp/vazife malullerimizin hem kendileri hem de çocukları için 2021-2022 eğitim öğretim yardımı ödemelerini 22 Ekim 2021 Cuma günü gerçekleştireceğiz" dedi.

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Öğrencilere 2.697 – 4.045 – 5.394 TL ödeme! İlkokul, lise, üniversiteliye eğitim parası! Saatler sonra hesapta!

Bilgin, "Bu kapsamda, ilköğretim için 2.697 TL, ortaöğretim için 4.045 TL, yükseköğretim için 5.394 TL olmak üzere toplam 19.501 öğrencimize 73.6 Milyon TL eğitim- öğretim yardımı yapacağız. Sevgili öğrencilerimize derslerinde başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.

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Öğrencilere 2.697 – 4.045 – 5.394 TL ödeme! İlkokul, lise, üniversiteliye eğitim parası! Saatler sonra hesapta!

EĞİTİM YARDIMI KİMLERE VERİLİR?

Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam eden;

*Vazife veya harp malullüğü aylığı alanların,
*2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlerin,