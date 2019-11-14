3600 ek gösterge ile maaşlara 740 TL zam! 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? 3600 ek gösterge çıkacak mı?

3600 ek gösterge 1.6 milyon memur tarafından bekleniyor. Memurların emekli ikramiyesini ve maaşlarını doğrudan etkileyecek uygulama öncelikle polisler, hemşireler, öğretmenler ve din görevlileri için uygulanacak. 250 binin üzerinde kişi emekliliği gelmesine rağmen 3600 ek gösterge bekleyişi nedeniyle dilekçelerini bekletiyor. AK Parti MYK toplantısının ardından parti sözcüsü Ömer Çelik, 3600 ek göstergeye olumlu baktıklarını ve çalışmaların sürdüğünü belirtmişti. Hükümetin öncelikli gündemleri arasında yer alan 3600 ek gösterge için memurlardan çağrı var. Memurlar, 3600 uygulamasının devlet çalışanlarını kapsamasını istiyor. Peki, 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? 3600 ek gösterge çıkacak mı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.11.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 09:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





