Altın yükselecek mi, düşecek mi? 14 Kasım altın fiyatları ne kadar? Gram altın, tam altın, çeyrek altın kaç lira?
Altın fiyatlarında gözler Amerika ile Çin ticaret anlaşmasına ilişkin açıklamalara çevrilmiş durumda. Zaman zaman ılımlı, zaman zaman sert açıklamalar piyasalardaki fiyatlamaları yakından etkiliyor. 14 Kasım Perşembe günü altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Dün, yükselişe geçen altının gram fiyatı 271 TL seviyesine tutundu. Ons Altın dün ve bugünkü kazanımları ile yeniden 1,460 doların üstünde seyrediyor. Altının uzun vadede kazandıracağı uzmanlar tarafından sürekli deklare ediliyor. Altının düşüş eğilimine girdiği anların fırsata çevrilmesinde fayda var. Peki, altın yükselecek mi, düşecek mi? 14 Kasım altın fiyatları ne kadar? Gram altın, tam altın, çeyrek altın kaç lira? İşte 14 Kasım güncel altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 14.11.2019 09:23Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 09:35