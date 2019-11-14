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Altın yükselecek mi, düşecek mi? 14 Kasım altın fiyatları ne kadar? Gram altın, tam altın, çeyrek altın kaç lira?

Altın fiyatlarında gözler Amerika ile Çin ticaret anlaşmasına ilişkin açıklamalara çevrilmiş durumda. Zaman zaman ılımlı, zaman zaman sert açıklamalar piyasalardaki fiyatlamaları yakından etkiliyor. 14 Kasım Perşembe günü altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Dün, yükselişe geçen altının gram fiyatı 271 TL seviyesine tutundu. Ons Altın dün ve bugünkü kazanımları ile yeniden 1,460 doların üstünde seyrediyor. Altının uzun vadede kazandıracağı uzmanlar tarafından sürekli deklare ediliyor. Altının düşüş eğilimine girdiği anların fırsata çevrilmesinde fayda var. Peki, altın yükselecek mi, düşecek mi? 14 Kasım altın fiyatları ne kadar? Gram altın, tam altın, çeyrek altın kaç lira? İşte 14 Kasım güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 14.11.2019 09:23 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 09:35
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Altın yükselecek mi, düşecek mi? 14 Kasım altın fiyatları ne kadar? Gram altın, tam altın, çeyrek altın kaç lira?

Altın fiyatları 14 Kasım Perşembe gününe yükselişle başladı. Ons Altın fiyatı 1.460 doları geçti. Kritik seviyenin üzerine çıkan Ons Altın 1.460 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor. Uzmanlar, ABD'de açıklanacak ÜFE değerlerinin altını yükselişe geçirmesini bekliyor. Peki, altın yükselecek mi, düşecek mi? 14 Kasım altın fiyatları ne kadar? Gram altın, tam altın, çeyrek altın kaç lira? İşte güncel altın fiyatları...

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Altın yükselecek mi, düşecek mi? 14 Kasım altın fiyatları ne kadar? Gram altın, tam altın, çeyrek altın kaç lira?

ALTIN TOPARLANMAYA BAŞLADI

Altın fiyatlarında gözler Amerika ile Çin ticaret anlaşmasına ilişkin açıklamalara çevrilmiş durumda. Zaman zaman ılımlı, zaman zaman sert açıklamalar piyasalardaki fiyatlamaları yakından etkiliyor. Geçtiğimiz günlerde oluşan ılımlı hava ile birlikte aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleştiren ons altın son 3 ayın en düşük seviyelerinden toparlanmaya başladı.

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Altın yükselecek mi, düşecek mi? 14 Kasım altın fiyatları ne kadar? Gram altın, tam altın, çeyrek altın kaç lira?

FED BAŞKANI'NDAN RİSK VURGUSU

Bu toparlanmalarda Trump'ın Çin ile anlaşılamazsa tarifelerin artacağı açıklaması etkili oldu. Diğer yandan dün akşam saatlerinde Fed Başkanı Powell Kongre'deki sunumunda açıklamalarda bulundu. Powell; ekonominin rayında gittiği sürece mevcut para politikasının uygun olduğunu, görünümün olumlu olsa da hala kayda değer risklerin sürdüğünü belirtti.

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Altın yükselecek mi, düşecek mi? 14 Kasım altın fiyatları ne kadar? Gram altın, tam altın, çeyrek altın kaç lira?

ÜFE DEĞERLERİ ALTINI YÜKSELTEBİLİR

Gün içerisinde Amerika'dan gelecek olan Üfe verisi takip edilecek ve altın fiyatlarında hareketliliği artırabilir. Tüm bunlar ışığında XAUUSD'yi teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1468.22 – 1478.16 – 1491.69 seviyeleri direnç noktaları olarak; 1456.41 – 1448.70 – 1436.93 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.

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Altın yükselecek mi, düşecek mi? 14 Kasım altın fiyatları ne kadar? Gram altın, tam altın, çeyrek altın kaç lira?

1460 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

Küresel tarafta yaşanan gelişmeler risk alma iştahını pozitif etkilemeye devam etmekle beraber; Ticaret Anlaşmasına yönelik yetkililerden gelen açıklamalar ve belirsizliklerin yeniden canlanması tepki alımlarını beraberinde getirdi. Aşağı yönlü atakların hız kazanabilmesi için 1460 desteğinin altında kalıcılık sağlanması gerektiğini düşünmekteyiz.