Altın yükselecek mi, düşecek mi? 14 Kasım altın fiyatları ne kadar? Gram altın, tam altın, çeyrek altın kaç lira?

ÜFE DEĞERLERİ ALTINI YÜKSELTEBİLİR

Gün içerisinde Amerika'dan gelecek olan Üfe verisi takip edilecek ve altın fiyatlarında hareketliliği artırabilir. Tüm bunlar ışığında XAUUSD'yi teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1468.22 – 1478.16 – 1491.69 seviyeleri direnç noktaları olarak; 1456.41 – 1448.70 – 1436.93 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.