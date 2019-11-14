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Emekli maaşı yükseltmek için son 1261 güne dikkat! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaşları ne kadar?

Emekli olmak için gün sayan vatandaşlar bir yandan da yüksek emekli maaşı almak için neler yapılması gerektiğini araştırıyor. Emekli aylıkları arasında farklar bulunuyor. 2000 öncesi emekliler daha yüksek maaş alırken, 2000 sonrası emeklilerin maaşları bir kademe daha düşük oluyor. Aradaki farkın intibak düzenlemesi ile giderilmesi bekleniyor. İntibak düzenlemesinin yasalaşması halinde emekliler 355 TL seyyanen zam alacak. Ancak emeklilerin gelecekte alacakları aylıkları yükseltmeleri mümkün. Bunun için son 1261 gün çok kıymetli. Peki, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaşları ne kadar? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.11.2019 10:16 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 10:19
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Emekli maaşı yükseltmek için son 1261 güne dikkat! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaşları ne kadar?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sistemleri üzerinden 12.5 milyon kişi emekli oldu. Devlet her ay emeklilere belirlenen ücreti yatırıyor. Yüz binlerce kişi emekli olma hayali kurarken, maaşının yüksek olması için yapılması gerekenleri de araştırıyor. Özellikle 2000 sonrası emeklilerin maaşları 2000 öncesi emekli olanlara oranla daha düşük. Yeni emekli olacak vatandaşların maaşlarını arttırmak için atabileceği bazı adımlar var.

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Emekli maaşı yükseltmek için son 1261 güne dikkat! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaşları ne kadar?

1261 FORMÜLÜ

Emeklilik tarihlerinden önceki son 7 yılın yarısından bir fazla olan 1261 gün çalışma hangi statüde gerçekleşmişse o statüden emekli olunur. Dolayısıyla 10 yıl Bağ-Kur'lu olarak çalışmış olsanız bile emekliliğinize 1261 gün kala SSK'lı olarak çalışmaya başlarsanız bu kurumdan emekli olabilirsiniz. Böylece Bağ-Kur'a göre daha yüksek maaş alma imkanınız doğar. Ayrıca daha erken maaşa kavuşursunuz. Buradaki 7 yıl geriye doğru takvim olarak değil sigortalı geçen 7 yıl olarak anlaşılmalı.

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Emekli maaşı yükseltmek için son 1261 güne dikkat! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaşları ne kadar?

EŞİTLİK OLURSA
Yani 2000 ile 2004 yılları arasında çalışan biri daha sonra 2014 ile 2017 arasında 3 yıl daha çalışmışsa 7 yıl 2000'den başlıyor. Dolayısıyla bu 7 yıllık sigortalılık süresinde hangi kurumdan daha fazla çalışılmışsa yani 1261 gün hangi kurumda geçmişse o statüden emekli olunuyor. Eşitlik halinde ise son kuruma bakılıyor. 1 Ekim 2008 sonrasında sigortalı olanlarınsa tüm çalışma hayatına bakılıyor ve hangi kurumdan daha fazla prim ödenmişse orası emekliliği belirliyor.

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Emekli maaşı yükseltmek için son 1261 güne dikkat! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaşları ne kadar?

ERKEN BAĞLANIR
Bir örnekle açıklayalım: Bay A 10.05.1992'de Bağ-Kur'lu olarak çalışmaya başladı. Bay A için emeklilik şartları 9000 gün (25 yıl) prim ödemek ve 53 yaşını tamamlamak. Bay A, eğer son 1261 günde Bağ-Kur yerine SSK'lı olursa bu kez ödeyeceği prim günü 5600'e düşecek ve daha erken emekli olacak. Eğer yaşı da müsaitse emekli olup 9.5 yıl daha fazla maaş alacak, üstelik maaşı Bağ-Kur emeklisine göre daha yüksek olacak.

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Emekli maaşı yükseltmek için son 1261 güne dikkat! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaşları ne kadar?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

2000 yılı öncesi en düşük SGK maaşı: 983 TL


En düşük Bağ-Kur emeklisi maaşı: 1775 TL


En düşük tarım Bağ-Kur'u emekli maaşı: 1250 TL


Öte yandan sözleşme gereği en az yüzde 5 zam yapılması gereken memurlara yüzde 6 oranında zam yapıldı. Yapılan zam sonrası en düşük memur maaşı 3 bin 723 lira oldu. En düşük memur emeklisi maaşı ise 2 bin 522 TL oldu.