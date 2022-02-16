HaberlerGaleri10 yıl çalışana emeklilik fırsatı! Kritik detay, tarih belli oldu! 4A-SSK emeklisine primle...
10 yıl çalışana emeklilik fırsatı! Kritik detay, tarih belli oldu! 4A-SSK emeklisine primle...
Milyonlarca çalışan emeklilik hayali kuruyor. Bu süreçte erken emeklilik gündemin ilk sırasında yer alıyor. Yasalarda yer alan bazı kanunlara göre belirli şartları yerine getirenlere erken emeklilik imkanı sağlanıyor. Belirlenen tarihten Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabi olarak çalışmaya başlayanlar 2 yıl erken emekli oluyor. Çalışma mevzuatında yapılan değişiklikler çalışanların emeklilik süresini etkiliyor. 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olan sonrasında işe başlayanlara göre önemli avantajlar sağlıyor. 10 yılda emeklilik imkanından yararlanmak isteyenlerin bu süreçte çalışmış olması gerekiyor. İşte, konu hakkında gelişmeler...