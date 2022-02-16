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Haberler Galeri 10 yıl çalışana emeklilik fırsatı! Kritik detay, tarih belli oldu! 4A-SSK emeklisine primle...

10 yıl çalışana emeklilik fırsatı! Kritik detay, tarih belli oldu! 4A-SSK emeklisine primle...

Milyonlarca çalışan emeklilik hayali kuruyor. Bu süreçte erken emeklilik gündemin ilk sırasında yer alıyor. Yasalarda yer alan bazı kanunlara göre belirli şartları yerine getirenlere erken emeklilik imkanı sağlanıyor. Belirlenen tarihten Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabi olarak çalışmaya başlayanlar 2 yıl erken emekli oluyor. Çalışma mevzuatında yapılan değişiklikler çalışanların emeklilik süresini etkiliyor. 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olan sonrasında işe başlayanlara göre önemli avantajlar sağlıyor. 10 yılda emeklilik imkanından yararlanmak isteyenlerin bu süreçte çalışmış olması gerekiyor. İşte, konu hakkında gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.02.2022 20:09
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10 yıl çalışana emeklilik fırsatı! Kritik detay, tarih belli oldu! 4A-SSK emeklisine primle...

10 yıl çalışana emeklilik fırsatı. Kritik detay, tarih belli oldu. 4A-SSK emeklisine primle... Erken emeklilik için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. O tarihte Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olarak çalışmaya başlayanlara 2 yıl erken emeklilik imkanı sağlanıyor. Çalışma hayatında bazı rakamlar çok önem kazanıyor. Bunlardan birisi de 3600. Prim günü bakımından 10 yıla denk gelen 3.600 gün çalışanlara hem emeklilik imkanı sunuyor hem de kıdem tazminatı kazandırıyor. İşte, erken emeklilik için aranan şartlar...

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10 yıl çalışana emeklilik fırsatı! Kritik detay, tarih belli oldu! 4A-SSK emeklisine primle...

9 EYLÜL 1999 ÖNCESİ

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in köşesinden aktardığına göre, bu tarihten önce sigortalı olanlar ile sonrasında sigortalı olanlar arasında emeklilik yaşı bakımından en az 2 yıl ve prim günü bakımından da 1000 günün üzerinde fark oluşuyor. Bu tarih istifa ederek kıdem tazminatını alma ve kısmi yani yaştan emekli olma şartları bakımından da önemli.

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10 yıl çalışana emeklilik fırsatı! Kritik detay, tarih belli oldu! 4A-SSK emeklisine primle...

Bu tarih kadar önemli olan bir başka sayı ise 3.600. Bu sayı prim günü bakımından değerlendirildiğinde 10 yıllık çalışmaya denk geliyor. Yani yukarıdaki 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan birisi için 3600 gün çalışmış olmak önemli avantajlar sağlıyor. Bunlardan birisi yaştan kısmi emeklilik, diğeri ise istifa ederek kıdem tazminatı alma fırsatı. Şimdi bunlara daha yakından bakalım...

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10 yıl çalışana emeklilik fırsatı! Kritik detay, tarih belli oldu! 4A-SSK emeklisine primle...

İSTİFA NASIL İŞE YARAR

Çalışma hayatıyla ilgili yasalarımızda kıdem tazminatı almanın yolları düzenlenmiş durumda. 1475 sayılı yasanın 14. maddesinde hem kıdem tazminatı almanın şartları hem de istifa ederek tazminat alabilmeyi sağlayan istisnalar sıralanıyor. Öncelikle son işyerinde en az 1 yıllık kıdeminizin, yani çalışmışlığınızın olması gerekiyor. İstisnalar arasında bulunan şartlardan birisi de 3.600 gün çalışmanın olması.

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10 yıl çalışana emeklilik fırsatı! Kritik detay, tarih belli oldu! 4A-SSK emeklisine primle...

Eğer 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başladıysanız son işyerinde bir yılı doldurduktan sonra kendi isteğinizle ayrılsanız da tazminat hakkınız bulunuyor. Bu çalışanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) 15 yıl ve 3.600 günü doldurduklarına dair yazı aldıklarında işyerlerine müracaat ederek tazminatlarını alıp ayrılabiliyorlar. Tabii o işyerinde en az 1 yıldır çalışıyor olmak gerektiğini tekrar hatırlatalım. Bu arada istifa yazınıza 15 yıl 3.600 günü doldurduğunuz gerekçesiyle ayrılmak istediğinizi ve aldığınız yazıyı eklemeyi de unutmayın.