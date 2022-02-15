15 Şubat 2022, Salı
Ve son dakika belli oldu! Ödeme miktarları değişti, 1611 lira hesaplara yatacak! Hesaplarınızı kontrol edin...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, SED yardımları için önemli açıklamlarda bulundu. SED yardımı; yoksul ve muhtaç ailelerin çocuklarının kendi kendilerine bakabilecek seviyeye gelene dek ailelere yapılan ekonomik ve psiko-sosyal desteği ifade ediyor. İhtiyaç sahibi ailelere destek ve aile bütünlüğünün korunması amacıyla yapılan ödemelerin detayları belli oldu. Diğer yandan, Yanık, geçen ay her bir çocuk için ödenen ortalama miktarın 1259 liradan 1611 liraya yükseltildiğini açıkladı. İşte, SED yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? SED yardımı ödemeleri ne zaman yatar?
Giriş Tarihi: 15.02.2022 21:09 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022 21:09
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