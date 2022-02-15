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Haberler Galeri Ve son dakika belli oldu! Ödeme miktarları değişti, 1611 lira hesaplara yatacak! Hesaplarınızı kontrol edin...

Ve son dakika belli oldu! Ödeme miktarları değişti, 1611 lira hesaplara yatacak! Hesaplarınızı kontrol edin...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, SED yardımları için önemli açıklamlarda bulundu. SED yardımı; yoksul ve muhtaç ailelerin çocuklarının kendi kendilerine bakabilecek seviyeye gelene dek ailelere yapılan ekonomik ve psiko-sosyal desteği ifade ediyor. İhtiyaç sahibi ailelere destek ve aile bütünlüğünün korunması amacıyla yapılan ödemelerin detayları belli oldu. Diğer yandan, Yanık, geçen ay her bir çocuk için ödenen ortalama miktarın 1259 liradan 1611 liraya yükseltildiğini açıkladı. İşte, SED yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? SED yardımı ödemeleri ne zaman yatar?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.02.2022 21:09 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022 21:09
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Ve son dakika belli oldu! Ödeme miktarları değişti, 1611 lira hesaplara yatacak! Hesaplarınızı kontrol edin...

Ve son dakika belli oldu. Ödeme miktarları değişti, 1611 lira hesaplara yatacak. Hesaplarınızı kontrol edin. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, aile odaklı bir uygulama olan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetiyle ihtiyaç sahibi aileleri desteklemeyi ve aile bütünlüğünü korumayı amaçladıklarını dile getirdi. Yanık, geçen ay her bir çocuk için ödenen ortalama miktarın 1259 liradan 1611 liraya yükseltildiğini açıkladı. İşte, SED yardımı başvuru şartları...

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Ve son dakika belli oldu! Ödeme miktarları değişti, 1611 lira hesaplara yatacak! Hesaplarınızı kontrol edin...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının birçok sosyal hizmet sunduğunu ifade eden Bakan Yanık, SED'in de çocukların desteklenmesine yönelik bir hizmet modeli olduğunu belirtti.

Aile odaklı bir uygulama olan SED ile çocukların ekonomik nedenlerle ailelerinden uzakta büyümesinin önlenmesinin amaçlandığını vurgulayan Bakan Yanık, şunları kaydetti:

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Ve son dakika belli oldu! Ödeme miktarları değişti, 1611 lira hesaplara yatacak! Hesaplarınızı kontrol edin...

"İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için bu ay toplam 236 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek ödüyoruz. SED, ailelere çocuklarının okul masrafları ve diğer gereksinimlerini karşılamaları amacıyla ödenmektedir. SED hizmetimiz ile ihtiyaç sahibi ailelerimizi desteklemeyi, aile bütünlüğünü korumayı hedefliyoruz. Ekonomik nedenlerle aile bireylerinin birbirinden kopmasını önleyerek, çocuklarımızın sağlıklı büyümeleri için hem maddi hem de manevi destek sunuyoruz. SED ödemesinden yararlanan çocuklarımız için birçok etkinlik düzenleyerek, maddi desteğin yanı sıra çocuklarımızın sosyal ve kültürel gelişimlerine de ortam sağlıyoruz."

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Ve son dakika belli oldu! Ödeme miktarları değişti, 1611 lira hesaplara yatacak! Hesaplarınızı kontrol edin...

SED hizmetinden 144 bin çocuğun yararlandığını ifade eden Bakan Yanık, geçen ay her bir çocuk için ödenen ortalama miktarın 1259 liradan 1611 liraya yükseltildiğini hatırlattı.

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Ve son dakika belli oldu! Ödeme miktarları değişti, 1611 lira hesaplara yatacak! Hesaplarınızı kontrol edin...

SED YARDIMI NEDİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yıllardır yürütülmekte olan SED yardımı; yoksul ve muhtaç ailelerin çocuklarının kendi kendilerine bakabilecek seviyeye gelene dek ailelere yapılan ekonomik desteği ve psiko-sosyal desteği ifade ediyor.

Yani ailelere ve çocuklarına maddi yardımın yanı sıra psiko-sosyal destek de sunuluyor.

SED yardımı; kendi içerisinde geçici ekonomik destek ve süreli ekonomik destek olacak şekilde yapılıyor.