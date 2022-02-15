Ve son dakika belli oldu! Ödeme miktarları değişti, 1611 lira hesaplara yatacak! Hesaplarınızı kontrol edin...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının birçok sosyal hizmet sunduğunu ifade eden Bakan Yanık, SED'in de çocukların desteklenmesine yönelik bir hizmet modeli olduğunu belirtti.

Aile odaklı bir uygulama olan SED ile çocukların ekonomik nedenlerle ailelerinden uzakta büyümesinin önlenmesinin amaçlandığını vurgulayan Bakan Yanık, şunları kaydetti: