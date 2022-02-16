3600 ek gösterge taslağı son dakika! 2022'de 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Ek gösterge artışı ne zaman?
3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Mayıs ayında Meclis gündeminde gelecek olan ek göstergede ilk görüşme bugün yapılacak. Hükümet ve Memur-Sen arasındaki 3600 ek gösterge görüşmesinden çıkacak sonuçlar merakla beklenirken, gözler ek gösterge taslağına çevrildi. Peki, 3600 ek gösterge taslağı içeriğinde neler var? 2022'de 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Ek gösterge artışı ne zaman? İşte son gelişmeler...
Son dakika... 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Milyonlarca memuru yakından ilgilendiren 3600 ek göstergede resmi süreç başladı. Uzun süredir çalışmalarını sürdüren hükümet, 3600 ek gösterge gündemiyle Memur-Sen ile değerlendirme toplantısı yapacak. Memurların heyecanla beklediği ilk toplantı bugün gerçekleştirilecek. Peki, 3600 ek gösterge taslağı içeriğinde neler var? 2022'de 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Ek gösterge artışı ne zaman? İşte haberin detayları...
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, 3600 ek göstergenin kesin olarak hangi tarihte yürürlüğe gireceği henüz açıklanmadı. 3600 ek gösterge 2022 Mayıs ayında Meclis gündemine gelecek. 3600 ek gösterdeki Meclis'teki görüşmelerin tamamlanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.
3600 EK GÖSTERGE TASLAĞINDA NELER VAR?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 3600 ek gösterge taslağından öne çıkan yenilikleri şu sözlerle açıkladı:
* Ek göstergesi olmayan Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kamu personeli için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı belirlenecek.
* "Şube Müdürü" unvanlı kadronun ek gösterge rakamının sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konumu da dikkate alınarak 3600'e yükseltilmesi amaçlanıyor.
* Kamuda genel müdür yardımcısı olarak görev yapan personelin ek göstergesi 5300 veya 6400'e kadar çıkacak. Burada kesin rakam çalışmalar sonunda belirlenecek.
* Bakanlık Daire Başkanlarının ek göstergesinin 4800 olması öngörülüyor.
* Üniversite genel sekreterleri, genel sekreter yardımcıları ve üniversite daire Başkanlarının ek göstergeleri de yükseliyor.
* Mahalli İdareler ile Bağlı ve ilgili Kuruluşlarda Büyükşehir Belediye Teftiş Kurulu Müdürü, Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlarının ek göstergeleri de yükselecek.
* Mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanan kariyer kadrolarda görev yapanlarında ek göstergesi artacak. Böylece müfettiş, denetçi ve kaymakamların ek göstergeleri artmış olacak.
* İl İdare Kurulu üyesi Bakanlık İl Müdürleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki diğer Bakanlık İl Müdürleri, Bakanlık Bölge Müdürleri ve bölge müdür yardımcılarının ek göstergeleri düzenlenecek.
3600 EK GÖSTERGE SONRASI KİM, NE KADAR ALACAK?
3600 ek gösterge düzenlemesinin yürürlüğe girmesi ile birlikte öğretmen, polis, din görevlisi ve hemşire maaş ve ikramiyelerinin şu şekilde olması bekleniyor:
ÖĞRETMEN, POLİS, DİN GÖREVLİSİ
(25 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)
Emekli aylığı: 5.242 - 6.399 - 1.157
İkramiye: 168.031 - 205.113 - 37.082
HEMŞİRE
(25 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)
Emekli aylığı: 5.095 - 6.399 - 1.304
İkramiye: 163.322 - 205.113 - 41.791
(30 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)
Emekli aylığı: 5.435 - 6.826 - 1.391
İkramiye: 195.986 - 246.135 - 50.149
(35 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)
Emekli aylığı: 5.775- 7.252 - 1.477
İkramiye: 228.651 - 287.158 - 58.507
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