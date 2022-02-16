3600 ek gösterge taslağı son dakika! 2022’de 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Ek gösterge artışı ne zaman?

Son dakika... 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Milyonlarca memuru yakından ilgilendiren 3600 ek göstergede resmi süreç başladı. Uzun süredir çalışmalarını sürdüren hükümet, 3600 ek gösterge gündemiyle Memur-Sen ile değerlendirme toplantısı yapacak. Memurların heyecanla beklediği ilk toplantı bugün gerçekleştirilecek. Peki, 3600 ek gösterge taslağı içeriğinde neler var? 2022'de 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Ek gösterge artışı ne zaman? İşte haberin detayları...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 3600 ek göstergenin kesin olarak hangi tarihte yürürlüğe gireceği henüz açıklanmadı. 3600 ek gösterge 2022 Mayıs ayında Meclis gündemine gelecek. 3600 ek gösterdeki Meclis'teki görüşmelerin tamamlanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.