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323 TL zam geldi! 2020 zamlı işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte işsizlik maaşı tablosu...
Asgari ücret zammının ardından işsizlik maaşı da zamlandı! Zammın ardından işsizlik maaşı alacaklar rakamı merak etmeye başladı. Yeni yıla girilmesiyle birlikte zamlı işsizlik maaşları hesaplara yattı. İşsizlik maaşı, İŞKUR üzerinden yapılan başvuruların değerlendirilmesinin ardından veriliyor. İşten keyfi ayrılma durumlarında ödeme yapılmazken, işten çıkarılan ve prim ödemeleri düzgün olan herkese bu imkan sağlanıyor. Haklı fesih hallerinde de işsizlik maaşı alınabilir. Sizler için zamlı işsizlik maaşı ve işsizlik maaşı alma şartlarını derledik. İşte bu ay hesaplara yatacak işsizlik maaşları...
Giriş Tarihi: 01.02.2020 13:08 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 13:11
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