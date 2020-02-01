Emekliye 6972 TL! SGK şartları belirledi... Emekliye faizsiz avans başvurusu nasıl yapılır?

Emeklilik her vatandaşın hayali. Uzun yıllar üretim ekonomisine katkıda bulunan vatandaşlar SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sistemleri üzerinden belirlenen şartları karşılamaları halinde aylığa bağlanıyor. Ülkemizde 13 milyon emekli bulunuyor. Bu rakama ölüm aylığı gibi ek aylıklar da dahil. Emekliler maaşların dışında ek ödemeler ve promosyonlar alıyor. Emeklilere, SGK tarafından 6972 TL'ye kadar faizsiz avans da veriliyor. Peki, emekliye faizsiz avans başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.02.2020 12:32 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 12:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





