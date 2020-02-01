01 Şubat 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Emekliye 6972 TL! SGK şartları belirledi... Emekliye faizsiz avans başvurusu nasıl yapılır?

Emeklilik her vatandaşın hayali. Uzun yıllar üretim ekonomisine katkıda bulunan vatandaşlar SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sistemleri üzerinden belirlenen şartları karşılamaları halinde aylığa bağlanıyor. Ülkemizde 13 milyon emekli bulunuyor. Bu rakama ölüm aylığı gibi ek aylıklar da dahil. Emekliler maaşların dışında ek ödemeler ve promosyonlar alıyor. Emeklilere, SGK tarafından 6972 TL'ye kadar faizsiz avans da veriliyor. Peki, emekliye faizsiz avans başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.02.2020 12:32 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 12:36
  • 1
  • 11
Emekliye 6972 TL! SGK şartları belirledi... Emekliye faizsiz avans başvurusu nasıl yapılır?

Emeklilere her geçen gün yeni haklar veriliyor. Ek ödemeler ile maaşları desteklenen emekliler, Mart ayında yeni promosyonlarını da alabilecek. Ayrıca bayram ikramiyesi olarak da 2 bin TL ödeme yapılacak. Emeklilere bu ödemelerin dışında faizsiz avans imkanı da sunulacak. Peki, emekliye faizsiz avans başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

  • 2
  • 11
Emekliye 6972 TL! SGK şartları belirledi... Emekliye faizsiz avans başvurusu nasıl yapılır?

NET ASGARİ ÜCRETİN 3 KATI

SGK, belirlenen kişilere, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Yani bu yıl başvuru yapan, 6 bin 972 liraya varan avans alabiliyor.

  • 3
  • 11
Emekliye 6972 TL! SGK şartları belirledi... Emekliye faizsiz avans başvurusu nasıl yapılır?

MAAŞIN 4'TE 1'İ KADAR TAKSİT

Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.

  • 4
  • 11
Emekliye 6972 TL! SGK şartları belirledi... Emekliye faizsiz avans başvurusu nasıl yapılır?

FAİZ İŞLETİLMİYOR

Bu uygulamanın tüm emeklilere yaygınlaştırılması da gündemde. Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya yazılı başvuru yaparak avans isteyebilecek.

  • 5
  • 11
Emekliye 6972 TL! SGK şartları belirledi... Emekliye faizsiz avans başvurusu nasıl yapılır?

Avansın tutarının da 3 maaş kadar olabileceği düşünülüyor. Bu para daha sonra emeklinin maaşından taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak.