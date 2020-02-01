Bekçiye 4,657 TL! 2020 lise, ön lisans, üniversite mezunu bekçi maaşları ne kadar? İşte zamlı bekçi maaşları

3) NASIL BİR EĞİTİM ALIYORLAR?

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademi Başkanlığı'nca 3 ay süreyle verilen eğitimde başarılı olanlar görev yapacakları illere gönderiliyorlar. Bekçilere, "Demokrasi ve insan hakları, devletin idari yapısı, sosyal psikoloji ve toplumsal olaylar, kitle yönetimi, çarşı ve mahalle bekçileri için halkla ilişkiler ve iletişim, trafik güvenliği ve ilk yardım bilgisi, mesleki yazışma, çarşı ve mahalle bekçiliği için mevzuat, silah ve atış bilgisi, çarşı ve mahalle bekçileri için müdahale yöntem ve teknikleri, uygulamalı çarşı ve mahalle bekçiliği ile yanaşık düzen" dersleri veriliyor. Gönderildikleri illerde de göreve başlamadan önce 2 ay süreyle uygulamalı eğitim alıyorlar. Göreve başladıktan sonra da hizmet içi eğitim veriliyor.