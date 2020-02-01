BİZE ULAŞIN
Bekçiye 4,657 TL! 2020 lise, ön lisans, üniversite mezunu bekçi maaşları ne kadar? İşte zamlı bekçi maaşları
Türkiye'de bekçilik mesleği 2016 yılında geri döndü. İçişleri Bakanlığı çarşı ve mahalle bekçiliği için 4 yıldır on binlerce alım yaptı. Bekçilik mesleğine ilgi giderek artıyor. Bekçilere, polislerle aynı yetkiler verilirken, maaş şartları da dikkat çekiyor. Bekçilik mesleği için alımlar en az lise mezunu olarak yapılıyor. Bekçi maaşları mezuniyete göre değişiyor. Yeni bekçi maaşları belli oldu. Peki, 2020 lise, önlisans, üniversite mezunu bekçi maaşları ne kadar? İşte zamlı bekçi maaşları...
Giriş Tarihi: 01.02.2020 13:43 Güncelleme Tarihi: 02.02.2020 15:01
- 1
- 18
- 2
- 18
- 3
- 18
- 4
- 18
- 5
- 18