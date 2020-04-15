Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 15 Nisan evde bakım maaşı hangi illere yattı?

15 Nisan evde bakım maaşı yatan iller listesi güncellendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı bireylerin ailelerinden ayrılmamaları amacıyla ödenen evde bakım maaşının 15 Nisan'da hangi illere yatırıldığı araştırılıyor. Peki, 15 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? e-Devlet giriş ile evde bakım aylığı sorgulama nasıl yapılır? İşte 15 Nisan evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...

Giriş Tarihi: 15.04.2020 09:48 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 09:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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