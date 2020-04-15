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Haberler Galeri Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 15 Nisan evde bakım maaşı hangi illere yattı?

Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 15 Nisan evde bakım maaşı hangi illere yattı?

15 Nisan evde bakım maaşı yatan iller listesi güncellendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı bireylerin ailelerinden ayrılmamaları amacıyla ödenen evde bakım maaşının 15 Nisan'da hangi illere yatırıldığı araştırılıyor. Peki, 15 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? e-Devlet giriş ile evde bakım aylığı sorgulama nasıl yapılır? İşte 15 Nisan evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...

Giriş Tarihi: 15.04.2020 09:48 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 09:53
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Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 15 Nisan evde bakım maaşı hangi illere yattı?
Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 15 Nisan evde bakım maaşı hangi illere yattı?

15 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Engelli ve yaşlıların bakımı için ailelere verilen evde bakım maaşı desteğinden yararlanan vatandaşlar, Nisan ayının ödemelerinin hangi illere yapıldığı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Evde bakım maaşı yatan illerin güncel listesi yayımlandı. Buna göre, toplamda 27 ilde bakım aylıklarının yatırıldığı görülüyor. İşte 15 Nisan evde bakım maaşı yatan illerin güncel listesi...

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Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 15 Nisan evde bakım maaşı hangi illere yattı?
Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 15 Nisan evde bakım maaşı hangi illere yattı?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

İşte 15 Nisan itibarıyla evde bakım maaşı yatan iller güncel liste:

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Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 15 Nisan evde bakım maaşı hangi illere yattı?
Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 15 Nisan evde bakım maaşı hangi illere yattı?

1- Hatay
2- Tokat
3- Aksaray
4- Antalya
5- Samsun
6- Osmaniye

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Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 15 Nisan evde bakım maaşı hangi illere yattı?
Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 15 Nisan evde bakım maaşı hangi illere yattı?

7- Ordu
8- Diyarbakır
9- Edirne
10- İzmir
11- Karabük

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Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 15 Nisan evde bakım maaşı hangi illere yattı?
Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 15 Nisan evde bakım maaşı hangi illere yattı?

12- Ankara
13- Denizli
14- İstanbul
15- Konya
16- Şanlıurfa