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Haberler Galeri %25-30 zam! Asgari ücretli çalışanları heyecanlandıran haber! 2022 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

%25-30 zam! Asgari ücretli çalışanları heyecanlandıran haber! 2022 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Bu yıl için geçerli yüzde 21,56 zam yapılan asgari ücret brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklanmıştı. Yeni yıla girmemize kısa süre kala gözler asgari ücret zammına çevrildi. Enflasyona karşı çalışanı korumaya yönelik çalışmalarını titizlikle yürüten hükümetin açıklamaları sonrası çalışanlar heyecan yaşadı. Yıl sonu enflasyonun yüzde 20'nin üzerinde olması beklenirken, ekim ayı verisine göre asgari ücrete yüzde 25-30 arasında zam yapılması bekleniyor.

Salim Demirkıran
Giriş Tarihi: 08.11.2021 16:16 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 16:28
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%25-30 zam! Asgari ücretli çalışanları heyecanlandıran haber! 2022 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret 2022 zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merak eden çalışanlar konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Önümüzdeki ay çalışmalarına başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3 oturum ile yapılacak zam pazarlığı sonrası yeni ücret belirlenecek. Peki, 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak? İşte 2022 asgari ücret zammı ile ilgili merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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%25-30 zam! Asgari ücretli çalışanları heyecanlandıran haber! 2022 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

BAKANLIK SAHAYA İNDİ

Asgari ücretin belirlenmesi için çalışmalarını titizlikle yürüten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu sene ilk defa Türkiye genelinde bir anket düzenliyor. Bakan Bilgin, asgari ücret ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücretle ilgili hepimizin yaptığı hesaplar, bizim de yaptığımız değerlendirmeler var. Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz. Bunun için Türkiye çapında bir araştırma yaptırıyorum.

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%25-30 zam! Asgari ücretli çalışanları heyecanlandıran haber! 2022 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Yaklaşık 2 bin 500 muhtelif sektörlerde çalışan, farklı düzeylerde yani küçük, orta ve büyük işletmelerde çalışan işçileri, işverenleri, profesyonel yöneticileri bir de konuyla doğrudan doğruya alakası olmayan esnaf gibi başka mesleklerden insanları kapsayan bir araştırmayla toplumun beklentilerini, temennilerini ve mümkün olabileni ortaya koymaya çalışan bir araştırma yapıyoruz. Bu sadece bir anket çalışması değil. Daha derinlemesine bir çalışmayla bunu ortaya koyacağız. Bu bizim için kamuoyu beklentisini, algısını gösterme şeklinde bir çalışma olacak. İşçilerimizi koruyan, asgari ücret meselesini Türkiye'nin gündeminden çıkaracak bazı düzenlemelerle bir rahatlama sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim."

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%25-30 zam! Asgari ücretli çalışanları heyecanlandıran haber! 2022 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

TİSK'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu, asgari ücret zammı ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İşçi, işveren ve kamu olarak ortak akılla hareket ederek çalışanların refahını koruyacak bir asgari ücret için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz"

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%25-30 zam! Asgari ücretli çalışanları heyecanlandıran haber! 2022 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

TÜRK-İŞ'TEN AÇIKLAMA

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ise "45 senedir asgari ücreti konuşuyoruz. Bu sene 45 seneye bedel bir sene. Onun için toplumu tebessüm ettirecek tablo çıkarsa biz de altına imza atarız" dedi.