%25-30 zam! Asgari ücretli çalışanları heyecanlandıran haber! 2022 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

BAKANLIK SAHAYA İNDİ

Asgari ücretin belirlenmesi için çalışmalarını titizlikle yürüten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu sene ilk defa Türkiye genelinde bir anket düzenliyor. Bakan Bilgin, asgari ücret ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücretle ilgili hepimizin yaptığı hesaplar, bizim de yaptığımız değerlendirmeler var. Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz. Bunun için Türkiye çapında bir araştırma yaptırıyorum.