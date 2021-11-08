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%25-30 zam! Asgari ücretli çalışanları heyecanlandıran haber! 2022 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?
Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Bu yıl için geçerli yüzde 21,56 zam yapılan asgari ücret brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklanmıştı. Yeni yıla girmemize kısa süre kala gözler asgari ücret zammına çevrildi. Enflasyona karşı çalışanı korumaya yönelik çalışmalarını titizlikle yürüten hükümetin açıklamaları sonrası çalışanlar heyecan yaşadı. Yıl sonu enflasyonun yüzde 20'nin üzerinde olması beklenirken, ekim ayı verisine göre asgari ücrete yüzde 25-30 arasında zam yapılması bekleniyor.