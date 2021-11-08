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Haberler Galeri Çok çalışmak yerine bunları yapın! Yüksek emekli maaşı almanın 7 yolu! Eğer imkanınız varsa…

Çok çalışmak yerine bunları yapın! Yüksek emekli maaşı almanın 7 yolu! Eğer imkanınız varsa…

Milyonlarca kişi her yıl emekli olduktan sonra bu sürecin tadını çıkarmak istiyor. Emeklilikte rahat etmenin yolu da yüksek maaş almaktan geçiyor. Emekli maaşı hesaplanırken, çoğu kişi bilmese de yüksek emekli maaşı almak için bazı formüller bulunuyor. Çok çalışmak yerine primlerin doğru maddelerden yatırılması daha büyük önem taşıyor. İşte, yüksek emekli maaşı almanın 7 yolu!

Giriş Tarihi: 08.11.2021 16:19 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 16:20
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Çok çalışmak yerine bunları yapın! Yüksek emekli maaşı almanın 7 yolu! Eğer imkanınız varsa…

Çok çalışmak yerine bunları yapın! Yüksek emekli maaşı almanın 7 yolu! Milyonlarca kişi her yıl emekli olduktan sonra iş hayatından ayrılmak istiyor. Emekliler yılda iki kez zam alıyor ancak maaşı artırmak için bazı önlemler devreye giriyor. Çok çalışmak yerine primlerinizin doğru maddelerden yatırılması büyük önem taşıyor.

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Çok çalışmak yerine bunları yapın! Yüksek emekli maaşı almanın 7 yolu! Eğer imkanınız varsa…

Çalışanların en çok merak ettikleri iki konu var. Ne zaman emekli olacakları ve ne kadar aylık bağlanacağı.

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Çok çalışmak yerine bunları yapın! Yüksek emekli maaşı almanın 7 yolu! Eğer imkanınız varsa…

Emeklilik tarihini işe giriş tarihi ve yaş belirliyor. Maaşı belirlemek ise çalışanın elinde.

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Çok çalışmak yerine bunları yapın! Yüksek emekli maaşı almanın 7 yolu! Eğer imkanınız varsa…

Burada bazı noktalara dikkat etmek lazım. En önemli parametre brüt maaş. İşte 7 önemli formül:

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Çok çalışmak yerine bunları yapın! Yüksek emekli maaşı almanın 7 yolu! Eğer imkanınız varsa…

1- EMEKLİLİĞİNİZİ planlarken son 1-2 yılı düşünmeyin. Eğer imkan varsa 8-10 yıl öncesinden planlarınızı yapın.