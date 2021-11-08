09 Kasım 2021, Salı
Çok çalışmak yerine bunları yapın! Yüksek emekli maaşı almanın 7 yolu! Eğer imkanınız varsa…
Milyonlarca kişi her yıl emekli olduktan sonra bu sürecin tadını çıkarmak istiyor. Emeklilikte rahat etmenin yolu da yüksek maaş almaktan geçiyor. Emekli maaşı hesaplanırken, çoğu kişi bilmese de yüksek emekli maaşı almak için bazı formüller bulunuyor. Çok çalışmak yerine primlerin doğru maddelerden yatırılması daha büyük önem taşıyor. İşte, yüksek emekli maaşı almanın 7 yolu!
Giriş Tarihi: 08.11.2021 16:19 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 16:20
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