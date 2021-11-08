Yeni yılda en az 2.200 TL ek ödeme sevinci! Bu parayı almaya hak kazanmış olabilirsiniz! Tek tek tespit edilecek…

Yeni yılda 2.200 TL ek ödeme sevinci! Bu parayı almaya hak kazanmış olabilirsiniz! Milyonlarca kişi her yıl devlet tarafından verilen ek ödemelerden faydalanıyor. Devlet katkısı sayesinde; birçok kişinin cebi rahat bir nefes alacak. 2022 yılında asgari ücret, memur ve emekli maaşları zamlanacak. Bunların yanı sıra birçok ek ücret de zamlanmış olacak. Devletten yardım alan ihtiyaç sahiplerinin aldığı paralar aynı zam oranlarıyla yükselecek. Yeni yılda milyonlarca kişi 2.200 TL ek ödemeden faydalanabilecek.