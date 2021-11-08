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Haberler Galeri Yeni yılda en az 2.200 TL ek ödeme sevinci! Bu parayı almaya hak kazanmış olabilirsiniz! Tek tek tespit edilecek…

Yeni yılda en az 2.200 TL ek ödeme sevinci! Bu parayı almaya hak kazanmış olabilirsiniz! Tek tek tespit edilecek…

Yeni yılda 2.200 TL ek ödeme sevinci! Bu parayı almaya hak kazanmış olabilirsiniz! Milyonlarca kişi her yıl devlet tarafından verilen ek ödemelerden faydalanıyor. Devlet katkısı sayesinde; birçok kişinin cebi rahat bir nefes alacak. 2022 yılında asgari ücret, memur ve emekli maaşları zamlanacak. Bunların yanı sıra birçok ek ücret de zamlanmış olacak. Devletten yardım alan ihtiyaç sahiplerinin aldığı paralar aynı zam oranlarıyla yükselecek. Yeni yılda milyonlarca kişi 2.200 TL ek ödemeden faydalanabilecek.

Giriş Tarihi: 08.11.2021 14:29 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 14:29
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Yeni yılda en az 2.200 TL ek ödeme sevinci! Bu parayı almaya hak kazanmış olabilirsiniz! Tek tek tespit edilecek…

Sosyal devlet kapsamında milyonlarca kişi her yıl destek alıyor. Verilen desteklerin yanı sıra ek ödemeler de yapılıyor. Son yıllarda başlatılan uygulamayla, her yıl 2 farklı taksitle toplam 2.200 TL ek ödeme veriliyor. 2022 yılında da verilmesi planlanan ödemelerin; Nisan ve Temmuz aylarında hesaplara yatırılması bekleniyor. 2.200 TL ödeme, tespit edilen kişilere başvuru ihtiyacı olmadan verilecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeni yılda en az 2.200 TL ek ödeme sevinci! Bu parayı almaya hak kazanmış olabilirsiniz! Tek tek tespit edilecek…

2022 yılında verilecek destekler şimdiden belli olmaya başladı. Emekli maaşları, asgari ücret ve sosyal yardımlarla ilgili olarak ocak ayında yapılacak zamlar şimdiden hesaplanırken, hükümet yeni yılda gencinden, yaşlısına pek çok kişiye destek yağdırmayı planlıyor.

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Yeni yılda en az 2.200 TL ek ödeme sevinci! Bu parayı almaya hak kazanmış olabilirsiniz! Tek tek tespit edilecek…

BİNLERCE GENCE İŞ KAPISI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçe teklifinde, gençlere yönelik olarak iş alanları açılması dikkat çekti. İŞKUR tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programları ile binlerce gence iş kapısı açılacak.

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Yeni yılda en az 2.200 TL ek ödeme sevinci! Bu parayı almaya hak kazanmış olabilirsiniz! Tek tek tespit edilecek…

Bu yıl düzenlenen işbaşı eğitim programlarına 350 bine yakın kişi katılırken gelecek yıl sayının 364 bin, 2023'te 382 bin, 2024 yılında da 400 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor. Gelecek yıl 97 bin, 2023'te 102 bin, 2024'te 105 bin mesleki eğitim verilmesi hedefleniyor.

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Yeni yılda en az 2.200 TL ek ödeme sevinci! Bu parayı almaya hak kazanmış olabilirsiniz! Tek tek tespit edilecek…

2.200 TL EK ÖDEME KİMLERE VERİLECEK?

2021 yılında 12 milyon 712 bin emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ikramiye verilmişti. 2 taksitte ödenen miktar toplam 2.220 TL olmuştu. Bu rakam 2022 yılında 13 milyon 52 bine ulaşacak. Sosyal güvenlik kurumu gelirlerinin giderlerini karşılama oranı gelecek yüzde 94.97'ye ulaşacak. İstihdama destek programlarına gelecek yıl 44.5 milyar lira ödenek ayrılırken, sosyal güvenlik programları için de 38.9 milyar lira kaynak aktarılacak.