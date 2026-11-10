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2027 asgari ücret zammında 5 farklı senaryo! Uzman isim hesapladı: Yeni maaş kaç TL olacak?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Milyonlarca çalışanın gözü 2027 asgari ücret zammına çevrilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan dikkat çeken açıklama geldi. Yeni ücret için en yüksek rakamı vermeye çalışacaklarını belirten Işıkhan'ın sözlerinin ardından yüzde 25, 30, 35, 40 ve 45'lik zam senaryoları gündeme geldi. Peki, 2027 asgari ücret ne kadar olacak, 40 bin TL'yi aşacak mı? İşte 5 farklı zam oranına göre hesaplanan yeni maaşlar...

2027 asgari ücret zammında 5 farklı senaryo! Uzman isim hesapladı: Yeni maaş kaç TL olacak? 1

2027 yılında geçerli olacak asgari ücret için geri sayım başladı. Doğrudan 7 milyonu aşkın çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren zam görüşmeleri öncesinde gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonuna çevrildi.

2027 asgari ücret zammında 5 farklı senaryo! Uzman isim hesapladı: Yeni maaş kaç TL olacak? 2

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yeni ücrete ilişkin açıklamaları beklentileri artırırken, A Haber'e konuşan Mali Müşavir Mustafa Genç, yüzde 25 ile 45 arasındaki 5 farklı zam senaryosunu değerlendirdi. Yapılan hesaplamalarda asgari ücretin 40 bin lira sınırını aşabileceği ihtimali öne çıktı.

2027 asgari ücret zammında 5 farklı senaryo! Uzman isim hesapladı: Yeni maaş kaç TL olacak? 3

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2027 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için komisyon çalışmalarının aralık ayında başlayacağını açıkladı.

Çalışanların enflasyon karşısında mağdur edilmemesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Bakan Işıkhan, yeni asgari ücrete ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücretlimizi mağdur etmeyeceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız, mümkün olan en yüksek rakamı vermeye çalışacağız."

2027 asgari ücret zammında 5 farklı senaryo! Uzman isim hesapladı: Yeni maaş kaç TL olacak? 4

2027 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Ocak 2026'da yüzde 27 artışla net 28 bin 75 lira 50 kuruşa yükselen asgari ücretin, 2027 yılında ne kadar olacağı merak ediliyor.

Yeni ücretin belirlenmesine yönelik görüşmeler öncesinde farklı zam oranları üzerinden hesaplamalar yapılırken yüzde 40 ve 45'lik artış ihtimalleri de gündeme geldi.

2027 asgari ücret zammında 5 farklı senaryo! Uzman isim hesapladı: Yeni maaş kaç TL olacak? 5

ASGARİ ÜCRETTE 5 FARKLI ZAM SENARYOSU

A Haber'e konuşan Mali Müşavir Mustafa Genç, asgari ücrette olası artış oranlarını değerlendirerek yeni yılda çalışanların alabileceği ücretlere ilişkin hesaplamalarını paylaştı.

2027 asgari ücret zammında 5 farklı senaryo! Uzman isim hesapladı: Yeni maaş kaç TL olacak? 6

Genç, şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücrette yüzde 25 artışla net asgari ücretimiz 35.094 liraya ulaşır. Yüzde 30 artışla ise asgari ücretimiz 36.498 TL olur. Yüzde 35 artışla asgari ücretimiz 37.902 lira olur.

Yüzde 40 ve yüzde 45 şeklinde de koyduk, asgari ücret artışı muhtemeldir diye. Yüzde 40 artışla 39.306 TL, yüzde 45 artışla 40.709 lira ise asgari ücretimiz oluşur."

2027 asgari ücret zammında 5 farklı senaryo! Uzman isim hesapladı: Yeni maaş kaç TL olacak? 7

Mustafa Genç'in değerlendirmesine göre 5 farklı zam senaryosu şöyle:

  1. Yüzde 25 zam – 35.094 TL
  2. Yüzde 30 zam – 36.498 TL
  3. Yüzde 35 zam – 37.902 TL
  4. Yüzde 40 zam – 39.306 TL
  5. Yüzde 45 zam – 40.709 TL
2027 asgari ücret zammında 5 farklı senaryo! Uzman isim hesapladı: Yeni maaş kaç TL olacak? 8

ASGARİ ÜCRET 40 BİN TL'Yİ AŞACAK MI?

Mali müşavir Mustafa Genç'in hesaplamalarına göre asgari ücrete yüzde 40 zam yapılması halinde net ücret 39 bin 306 liraya yükselecek.

Yüzde 45'lik artış senaryosunda ise asgari ücret 40 bin 709 liraya ulaşarak 40 bin lira sınırını aşacak.

Ancak bu rakamlar henüz kesinleşmiş bir zam kararını değil, farklı oranlar üzerinden yapılan hesaplamaları yansıtıyor.

2027 asgari ücret zammında 5 farklı senaryo! Uzman isim hesapladı: Yeni maaş kaç TL olacak? 9

2027 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayında gerçekleştireceği görüşmelerin ardından belirlenecek.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 üyeli komisyonun, yeni ücret üzerinde uzlaşmaya varmak amacıyla en az 4 toplantı yapması bekleniyor.

2027 asgari ücret zammında 5 farklı senaryo! Uzman isim hesapladı: Yeni maaş kaç TL olacak? 10

Görüşmelerin ardından nihai kararın 20-25 Aralık tarihleri arasında açıklanması öngörülüyor. Belirlenecek yeni asgari ücret, 1 Ocak 2027 itibarıyla uygulanmaya başlayacak.

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