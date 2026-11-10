2027 asgari ücret zammında 5 farklı senaryo! Uzman isim hesapladı: Yeni maaş kaç TL olacak?
Milyonlarca çalışanın gözü 2027 asgari ücret zammına çevrilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan dikkat çeken açıklama geldi. Yeni ücret için en yüksek rakamı vermeye çalışacaklarını belirten Işıkhan'ın sözlerinin ardından yüzde 25, 30, 35, 40 ve 45'lik zam senaryoları gündeme geldi. Peki, 2027 asgari ücret ne kadar olacak, 40 bin TL'yi aşacak mı? İşte 5 farklı zam oranına göre hesaplanan yeni maaşlar...
2027 yılında geçerli olacak asgari ücret için geri sayım başladı. Doğrudan 7 milyonu aşkın çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren zam görüşmeleri öncesinde gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonuna çevrildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yeni ücrete ilişkin açıklamaları beklentileri artırırken, A Haber'e konuşan Mali Müşavir Mustafa Genç, yüzde 25 ile 45 arasındaki 5 farklı zam senaryosunu değerlendirdi. Yapılan hesaplamalarda asgari ücretin 40 bin lira sınırını aşabileceği ihtimali öne çıktı.
BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2027 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için komisyon çalışmalarının aralık ayında başlayacağını açıkladı.
Çalışanların enflasyon karşısında mağdur edilmemesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Bakan Işıkhan, yeni asgari ücrete ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Asgari ücretlimizi mağdur etmeyeceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız, mümkün olan en yüksek rakamı vermeye çalışacağız."
2027 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Ocak 2026'da yüzde 27 artışla net 28 bin 75 lira 50 kuruşa yükselen asgari ücretin, 2027 yılında ne kadar olacağı merak ediliyor.
Yeni ücretin belirlenmesine yönelik görüşmeler öncesinde farklı zam oranları üzerinden hesaplamalar yapılırken yüzde 40 ve 45'lik artış ihtimalleri de gündeme geldi.
ASGARİ ÜCRETTE 5 FARKLI ZAM SENARYOSU
A Haber'e konuşan Mali Müşavir Mustafa Genç, asgari ücrette olası artış oranlarını değerlendirerek yeni yılda çalışanların alabileceği ücretlere ilişkin hesaplamalarını paylaştı.