Yüzde 40 ve yüzde 45 şeklinde de koyduk, asgari ücret artışı muhtemeldir diye. Yüzde 40 artışla 39.306 TL, yüzde 45 artışla 40.709 lira ise asgari ücretimiz oluşur."

"Asgari ücrette yüzde 25 artışla net asgari ücretimiz 35.094 liraya ulaşır. Yüzde 30 artışla ise asgari ücretimiz 36.498 TL olur. Yüzde 35 artışla asgari ücretimiz 37.902 lira olur.

Mustafa Genç'in değerlendirmesine göre 5 farklı zam senaryosu şöyle:

ASGARİ ÜCRET 40 BİN TL'Yİ AŞACAK MI?

Mali müşavir Mustafa Genç'in hesaplamalarına göre asgari ücrete yüzde 40 zam yapılması halinde net ücret 39 bin 306 liraya yükselecek.

Yüzde 45'lik artış senaryosunda ise asgari ücret 40 bin 709 liraya ulaşarak 40 bin lira sınırını aşacak.

Ancak bu rakamlar henüz kesinleşmiş bir zam kararını değil, farklı oranlar üzerinden yapılan hesaplamaları yansıtıyor.