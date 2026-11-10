5 milyon TL ve üzeri vergi borcu olanlar dikkat! Bakanlık tarih verdi: İsimleri tek tek açıklanacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 milyon lira ve üzeri vergi borcu bulunan veya bu tutarda kesinleşmiş vergi ve cezası olan mükelleflerin isimlerini kamuoyuyla paylaşacak. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre listeler aralık ayında açıklanacak. İşte isimlerin yayımlanacağı tarihler ve düzenlemenin ayrıntıları...
Vergi borcu bulunan mükellefleri ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 10 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
Düzenlemeyle 5 milyon lira ve üzeri vergi borcu bulunan veya bu tutarda kesinleşmiş vergi ve cezası olan mükelleflerin isimlerinin kamuoyuna açıklanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
5 MİLYON LİRA VE ÜZERİ BORCU OLANLAR AÇIKLANACAK
Tebliğe göre her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzeri borcu bulunan ya da bu tutar ve üzerinde kesinleşmiş vergi ve cezası olan mükellefler açıklama kapsamına alınacak.
Söz konusu mükelleflerin isimleri, aralık ayında iki ayrı liste halinde kamuoyuyla paylaşılacak.
İSİMLERİN AÇIKLANACAĞI TARİHLER BELLİ OLDU
Listeler, 1-15 Aralık 2026 tarihleri arasında Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 16-30 Aralık 2026 tarihleri arasında ise Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayımlanacak.