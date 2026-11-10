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5 milyon TL ve üzeri vergi borcu olanlar dikkat! Bakanlık tarih verdi: İsimleri tek tek açıklanacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 milyon lira ve üzeri vergi borcu bulunan veya bu tutarda kesinleşmiş vergi ve cezası olan mükelleflerin isimlerini kamuoyuyla paylaşacak. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre listeler aralık ayında açıklanacak. İşte isimlerin yayımlanacağı tarihler ve düzenlemenin ayrıntıları...

5 milyon TL ve üzeri vergi borcu olanlar dikkat! Bakanlık tarih verdi: İsimleri tek tek açıklanacak 1

Vergi borcu bulunan mükellefleri ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 10 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

5 milyon TL ve üzeri vergi borcu olanlar dikkat! Bakanlık tarih verdi: İsimleri tek tek açıklanacak 2

Düzenlemeyle 5 milyon lira ve üzeri vergi borcu bulunan veya bu tutarda kesinleşmiş vergi ve cezası olan mükelleflerin isimlerinin kamuoyuna açıklanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

5 milyon TL ve üzeri vergi borcu olanlar dikkat! Bakanlık tarih verdi: İsimleri tek tek açıklanacak 3

5 MİLYON LİRA VE ÜZERİ BORCU OLANLAR AÇIKLANACAK

Tebliğe göre her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzeri borcu bulunan ya da bu tutar ve üzerinde kesinleşmiş vergi ve cezası olan mükellefler açıklama kapsamına alınacak.

5 milyon TL ve üzeri vergi borcu olanlar dikkat! Bakanlık tarih verdi: İsimleri tek tek açıklanacak 4

Söz konusu mükelleflerin isimleri, aralık ayında iki ayrı liste halinde kamuoyuyla paylaşılacak.

5 milyon TL ve üzeri vergi borcu olanlar dikkat! Bakanlık tarih verdi: İsimleri tek tek açıklanacak 5

İSİMLERİN AÇIKLANACAĞI TARİHLER BELLİ OLDU

Listeler, 1-15 Aralık 2026 tarihleri arasında Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 16-30 Aralık 2026 tarihleri arasında ise Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayımlanacak.

5 milyon TL ve üzeri vergi borcu olanlar dikkat! Bakanlık tarih verdi: İsimleri tek tek açıklanacak 6

20 KASIM TARİHİ ESAS ALINACAK

Vergi borcu bulunan mükelleflere ilişkin listelerde, 31 Aralık 2025 itibarıyla vadesi geldiği halde 20 Kasım 2026 tarihi itibarıyla ödenmemiş vergi ve cezalar dikkate alınacak.

5 milyon TL ve üzeri vergi borcu olanlar dikkat! Bakanlık tarih verdi: İsimleri tek tek açıklanacak 7

KESİNLEŞEN VERGİ VE CEZALAR DA LİSTEDE YER ALACAK

İkinci listede ise borçlu olup olmadıklarına bakılmaksızın, haklarında vergi incelemesi veya takdir komisyonu kararlarına göre vergi ve ceza hesaplanan mükellefler yer alacak.

5 milyon TL ve üzeri vergi borcu olanlar dikkat! Bakanlık tarih verdi: İsimleri tek tek açıklanacak 8

Bu kapsamda, vergi ve cezaları 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 tarihleri arasında kesinleşen mükelleflerin isimleri açıklanacak.

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