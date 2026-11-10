5 milyon TL ve üzeri vergi borcu olanlar dikkat! Bakanlık tarih verdi: İsimleri tek tek açıklanacak

Düzenlemeyle 5 milyon lira ve üzeri vergi borcu bulunan veya bu tutarda kesinleşmiş vergi ve cezası olan mükelleflerin isimlerinin kamuoyuna açıklanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

5 MİLYON LİRA VE ÜZERİ BORCU OLANLAR AÇIKLANACAK

Tebliğe göre her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzeri borcu bulunan ya da bu tutar ve üzerinde kesinleşmiş vergi ve cezası olan mükellefler açıklama kapsamına alınacak.