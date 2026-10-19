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Asgari ücret zammında 3 farklı senaryo: Masada hangi rakamlar var? Uzman isim A Haber'de açıkladı

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Milyonlarca çalışan ve işverenin gözü 2027 yılında asgari ücrete yapılacak zamma çevrildi. Net 28 bin 75 lira üzerinden yapılan hesaplamalarda 3 farklı zam senaryosu öne çıktı. Peki, yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar…

Asgari ücret zammında 3 farklı senaryo: Masada hangi rakamlar var? Uzman isim A Haber'de açıkladı 1

Milyonlarca çalışan ve işvereni yakından ilgilendiren 2027 yılı asgari ücret zammı için gözler aralık ayında toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi.

ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI NELER?
Asgari ücret zammında 3 farklı senaryo: Masada hangi rakamlar var? Uzman isim A Haber'de açıkladı 2

Çalışanlar yeni yılda alacakları maaşı merak ederken, net 28 bin 75 lira üzerinden hesaplanan farklı zam senaryoları da gündeme geldi. Peki, 2027 yılında yeni asgari ücretin kaç lira olması bekleniyor? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, masadaki zam senaryolarını A Haber ekranlarında masaya yatırdı.

Asgari ücret zammında 3 farklı senaryo: Masada hangi rakamlar var? Uzman isim A Haber'de açıkladı 3

MASADA 3 FARKLI ZAM SENARYOSU VAR

Asgari ücret artışlarının emekli ve memur maaşlarında olduğu gibi doğrudan enflasyon oranına bağlanmadığını, üçlü komisyon tarafından belirlendiğini hatırlatan Faruk Erdem, şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşlarımız burada 3 alternatif çıkardı. Yüzde 25 zam yapılırsa brüt asgari ücret 41 bin 288 lira civarında, net asgari ücret ise 35 bin liranın üzerinde olacak. Yüzde 30 zam yapılırsa brüt asgari ücret 42 bin 939 liraya, net asgari ücret ise 36 bin 500 liraya çıkacak.

Asgari ücret zammında 3 farklı senaryo: Masada hangi rakamlar var? Uzman isim A Haber'de açıkladı 4

Yüzde 28,4 oranının neden bu kadar küsuratlı olduğu sorulabilir. Bu oran, Orta Vadeli Program'daki yıl sonu enflasyon tahminidir. Eğer bu tahminle uyumlu bir artış yapılırsa brüt asgari ücret 42 bin 410 lira, net asgari ücret ise 36 bin 49 lira olacak."

Asgari ücret zammında 3 farklı senaryo: Masada hangi rakamlar var? Uzman isim A Haber'de açıkladı 5

BÜTÇEDEKİ VERGİ DESTEĞİ İPUCU VERİYOR

Bütçede yer alan vergi muafiyeti ödeneğinin asgari ücret artışına dair önemli bir sinyal barındırdığını vurgulayan Erdem, şunları kaydetti:

Bütçe açıklandı ve bütçede önemli bir veri yer alıyor. Bir süredir asgari ücretten vergi alınmıyor. Yani asgari ücretliler gelir vergisi ve damga vergisi ödemiyor. Diğer çalışanlar da maaşlarının asgari ücret kadar olan kısmı için gelir vergisi ve damga vergisi ödemiyor. Hükümet bu gelir vergisini karşılıyor ve karşılayacağı tutar için bütçeye kaynak ayırıyor.

Asgari ücret zammında 3 farklı senaryo: Masada hangi rakamlar var? Uzman isim A Haber'de açıkladı 6

İşte 2027 yılı için 1 trilyon 470 milyar liralık bir kaynak ayrıldı. Bu tutar geçtiğimiz yıl 1 trilyon 92 milyar liraydı. Buna bakıldığında yüzde 33,70'lik bir artış yapıldığı görülüyor. Aslında bütçe hazırlanırken belki biraz tersine mühendislik yapılıyor ancak bu vergi kaynağında yüzde 33,70'lik bir artış öngörülmüş.

Asgari ücret zammında 3 farklı senaryo: Masada hangi rakamlar var? Uzman isim A Haber'de açıkladı 7

"YÜZDE 30 CİVARINDA BİR ARTIŞ BEKLENİYOR"

Geçmiş yıllardaki bütçe ödenekleri ile netleşen asgari ücret artış oranlarının birbirine çok yakın gerçekleştiğine dikkat çeken Faruk Erdem, şöyle konuştu:

2025'te bu oran yüzde 25'ti, asgari ücret ise yüzde 30 arttı. 2026'da bu oran yüzde 28,02'ydi, asgari ücret ise yüzde 27 arttı. Bu yıl da söz konusu oran yüzde 33,70. Buna bakıldığında ayrılan kaynakla genellikle uyumlu bir asgari ücret artışı olduğu görülüyor. Buradan hareketle asgari ücrette yüzde 30'lar civarında bir artış olacağı tahmininde bulunabiliriz.

Asgari ücret zammında 3 farklı senaryo: Masada hangi rakamlar var? Uzman isim A Haber'de açıkladı 8

Az önceki tablomuzda da yer aldığı gibi yüzde 30 civarında bir artış yapılırsa net asgari ücret yaklaşık 36 bin 500 lira olacak. Brüt asgari ücret 42 bin 939 lira, net asgari ücret ise 36 bin 500 lira olacak. Dolayısıyla bütçenin bize verdiği ipucu, aralık ayında yaklaşık yüzde 30'luk bir asgari ücret artışıyla karşılaşacağımız yönünde. Tabii komisyon toplanacak ve bu konuyu bir ay boyunca görüşecek.

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