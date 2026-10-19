Asgari ücret zammında 3 farklı senaryo: Masada hangi rakamlar var? Uzman isim A Haber'de açıkladı

Milyonlarca çalışan ve işverenin gözü 2027 yılında asgari ücrete yapılacak zamma çevrildi. Net 28 bin 75 lira üzerinden yapılan hesaplamalarda 3 farklı zam senaryosu öne çıktı. Peki, yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar…

Milyonlarca çalışan ve işvereni yakından ilgilendiren 2027 yılı asgari ücret zammı için gözler aralık ayında toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI NELER?

Çalışanlar yeni yılda alacakları maaşı merak ederken, net 28 bin 75 lira üzerinden hesaplanan farklı zam senaryoları da gündeme geldi. Peki, 2027 yılında yeni asgari ücretin kaç lira olması bekleniyor? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, masadaki zam senaryolarını A Haber ekranlarında masaya yatırdı.

MASADA 3 FARKLI ZAM SENARYOSU VAR Asgari ücret artışlarının emekli ve memur maaşlarında olduğu gibi doğrudan enflasyon oranına bağlanmadığını, üçlü komisyon tarafından belirlendiğini hatırlatan Faruk Erdem, şu ifadeleri kullandı: Arkadaşlarımız burada 3 alternatif çıkardı. Yüzde 25 zam yapılırsa brüt asgari ücret 41 bin 288 lira civarında, net asgari ücret ise 35 bin liranın üzerinde olacak. Yüzde 30 zam yapılırsa brüt asgari ücret 42 bin 939 liraya, net asgari ücret ise 36 bin 500 liraya çıkacak.

Yüzde 28,4 oranının neden bu kadar küsuratlı olduğu sorulabilir. Bu oran, Orta Vadeli Program'daki yıl sonu enflasyon tahminidir. Eğer bu tahminle uyumlu bir artış yapılırsa brüt asgari ücret 42 bin 410 lira, net asgari ücret ise 36 bin 49 lira olacak."