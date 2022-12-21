HaberlerGaleri2023 yılı MTV hesaplama: 1.300 silindir altı, 1300 - 1600 - 1800 - 2000 cc MTV ne kadar oldu? Yeni otomobil vergisi kaç TL?
2023 yılı MTV hesaplama: 1.300 silindir altı, 1300 - 1600 - 1800 - 2000 cc MTV ne kadar oldu? Yeni otomobil vergisi kaç TL?
MTV hesaplama işlemleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2023 yılında uygulanacak MTV yüzde 61,5 olarak belirlendi. Başkan Erdoğan, yeniden değerleme oranında motorlu taşıtlar vergisi için yüzde 50 oranında indirme yetkisini kullandı. Peki, 2023 yılı MTV hesaplama nasıl yapılır? 1.300 silindir altı, 1301 - 1600, 1601 - 1800, 1801 - 2000 silindir hacmi araç vergisi ne kadar? İşte yeni MTV oranları...