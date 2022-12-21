2023 yılı MTV hesaplama: 1.300 silindir altı, 1300 - 1600 - 1800 - 2000 cc MTV ne kadar oldu? Yeni otomobil vergisi kaç TL?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2023 yılı yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. 2023 yılında uygulanacak MTV ile silindir hacmine göre hangi aracın ne kadar vergi ödeyeceği belli oldu. MTV hesaplama ile yeni otomobil vergisini merak eden araç sahipleri, konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Başkan Erdoğan, yeniden değerleme oranında motorlu taşıtlar vergisi için yüzde 50 oranında indirme yetkisini kullandı ve MTV'de uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 61,5'e indirildi. Peki, 1.300 silindir altı, 1300 - 1600 - 1800 - 2000 cc MTV ne kadar oldu? İşte son durum...