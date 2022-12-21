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Haberler Galeri 2023 yılı MTV hesaplama: 1.300 silindir altı, 1300 - 1600 - 1800 - 2000 cc MTV ne kadar oldu? Yeni otomobil vergisi kaç TL?

2023 yılı MTV hesaplama: 1.300 silindir altı, 1300 - 1600 - 1800 - 2000 cc MTV ne kadar oldu? Yeni otomobil vergisi kaç TL?

MTV hesaplama işlemleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2023 yılında uygulanacak MTV yüzde 61,5 olarak belirlendi. Başkan Erdoğan, yeniden değerleme oranında motorlu taşıtlar vergisi için yüzde 50 oranında indirme yetkisini kullandı. Peki, 2023 yılı MTV hesaplama nasıl yapılır? 1.300 silindir altı, 1301 - 1600, 1601 - 1800, 1801 - 2000 silindir hacmi araç vergisi ne kadar? İşte yeni MTV oranları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.12.2022 11:00 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 11:00
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2023 yılı MTV hesaplama: 1.300 silindir altı, 1300 - 1600 - 1800 - 2000 cc MTV ne kadar oldu? Yeni otomobil vergisi kaç TL?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2023 yılı yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. 2023 yılında uygulanacak MTV ile silindir hacmine göre hangi aracın ne kadar vergi ödeyeceği belli oldu. MTV hesaplama ile yeni otomobil vergisini merak eden araç sahipleri, konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Başkan Erdoğan, yeniden değerleme oranında motorlu taşıtlar vergisi için yüzde 50 oranında indirme yetkisini kullandı ve MTV'de uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 61,5'e indirildi. Peki, 1.300 silindir altı, 1300 - 1600 - 1800 - 2000 cc MTV ne kadar oldu? İşte son durum...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 yılı MTV hesaplama: 1.300 silindir altı, 1300 - 1600 - 1800 - 2000 cc MTV ne kadar oldu? Yeni otomobil vergisi kaç TL?

2023 YILI MTV HESAPLAMA

Yeni yılda motorlu taşıtlar vergisi (MTV) oranı Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 61.5 olarak belirlenmesinin ardından 1-3 yaş aralığındaki otomobiller için MTV hesaplaması şu şekilde:

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2023 yılı MTV hesaplama: 1.300 silindir altı, 1300 - 1600 - 1800 - 2000 cc MTV ne kadar oldu? Yeni otomobil vergisi kaç TL?

01.01.2018 SONRASI TESCİL

0-1300 motor
Matrahı 70 bin 600 liraya kadar
1-3 yaş - 1313 TL'den 2 bin 120 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 916 liradan 1479 TL'ye çıktı
Matrahı 70.600 - 123.700 lira arası
1-3 yaş - 1.443 lira - 2330 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1007 lira - 1626 TL'ye çıktı
Matrahı 123.700 lira ve üstü
1-3 yaş - 1.576 lira - 2545 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1098 lira - 1773 TL'ye çıktı

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2023 yılı MTV hesaplama: 1.300 silindir altı, 1300 - 1600 - 1800 - 2000 cc MTV ne kadar oldu? Yeni otomobil vergisi kaç TL?

1301-1600 motor Matrahı 70.600 liraya kadar
1-3 yaş - 2.287 lira - 3693 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1.715 lira - 2769 TL'ye çıktı
1301-1600 cc Matrahı 70.600 - 123.700 lira arası
1-3 yaş - 2.518 lira - 4066 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1.888 lira - 3049 TL'ye çıktı
1301-1600 cc Matrahı 123.700 lira ve üstü
1-3 yaş - 2.746 lira - 4434 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 2.059 lira - 3325 TL'ye çıktı

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2023 yılı MTV hesaplama: 1.300 silindir altı, 1300 - 1600 - 1800 - 2000 cc MTV ne kadar oldu? Yeni otomobil vergisi kaç TL?

1601-1800 cc Matrahı 177.000'i aşmayanlar
1-3 yaş - 4.445 lira - 7178 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 3.476 lira - 5613 TL'ye çıktı
Matrahı 177.000'i aşanlar
1-3 yaş - 4.851 lira - 7834 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 3.790 lira - 6120 TL'ye çıktı