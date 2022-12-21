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Haberler Galeri TOKİ ARTVİN MERKEZ KURA SONUÇ EKRANI | Artvin TOKİ 500 konut kura çekimi CANLI İZLE! Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ...

TOKİ ARTVİN MERKEZ KURA SONUÇ EKRANI | Artvin TOKİ 500 konut kura çekimi CANLI İZLE! Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ...

TOKİ Artvin ilçesinde inşa edilecek olan 500 konutun kura çekilişi 21 Aralık saat 10.00'da başlayacak. Ev sahibi olmak isteyen Artvinliler kura çekilişini yakından takip ediyor. Vatandaşlar arama motorlarında "TOKİ Artvin kura çekilişi ne zaman?", "TOKİ Artvin kura sonuçları açıklandı mı?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte TOKİ Artvin Merkez isim listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.12.2022 09:24
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TOKİ ARTVİN MERKEZ KURA SONUÇ EKRANI | Artvin TOKİ 500 konut kura çekimi CANLI İZLE! Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ...

TOKİ Artvin kura sonuçları merak konusu oldu. Artvin ilinde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında 500 konut inşa edilecek. Yapılacak olan 2+1, 3+1 dairelerin hak sahipleri bugün gerçekleşecek olan kura çekilişi ile belirlenecek. Peki TOKİ Artvin Merkez kura sonuçları açıklandı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ ARTVİN MERKEZ KURA SONUÇ EKRANI | Artvin TOKİ 500 konut kura çekimi CANLI İZLE! Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ...

TOKİ ARTVİN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

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TOKİ ARTVİN MERKEZ KURA SONUÇ EKRANI | Artvin TOKİ 500 konut kura çekimi CANLI İZLE! Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ...

ARTVİN TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Artvin TOKİ sosyal konut projesi için kura çekimi tarihi 21 Aralık 2022 Çarşamba günü olarak duyuruldu. Artvin kuraları TOKİ'nin YouTube kanalından saat 10.00'dan sonra canlı izlenebilecek.

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TOKİ ARTVİN MERKEZ KURA SONUÇ EKRANI | Artvin TOKİ 500 konut kura çekimi CANLI İZLE! Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ...

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ sonucunu öğrenmek isteyen vatandaşlar direkt olarak Kura Sonuç Sorgulama sekmesi üzerinden ya da e-Devlet üzerinden giriş yaparak öğrenebilir.

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TOKİ ARTVİN MERKEZ KURA SONUÇ EKRANI | Artvin TOKİ 500 konut kura çekimi CANLI İZLE! Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ...

TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI E-DEVLET!