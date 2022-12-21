TOKİ ARTVİN MERKEZ KURA SONUÇ EKRANI | Artvin TOKİ 500 konut kura çekimi CANLI İZLE! Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ...

TOKİ Artvin kura sonuçları merak konusu oldu. Artvin ilinde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında 500 konut inşa edilecek. Yapılacak olan 2+1, 3+1 dairelerin hak sahipleri bugün gerçekleşecek olan kura çekilişi ile belirlenecek. Peki TOKİ Artvin Merkez kura sonuçları açıklandı mı?