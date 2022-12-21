21 Aralık 2022, Çarşamba
TOKİ ARTVİN MERKEZ KURA SONUÇ EKRANI | Artvin TOKİ 500 konut kura çekimi CANLI İZLE! Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ...
TOKİ Artvin ilçesinde inşa edilecek olan 500 konutun kura çekilişi 21 Aralık saat 10.00'da başlayacak. Ev sahibi olmak isteyen Artvinliler kura çekilişini yakından takip ediyor. Vatandaşlar arama motorlarında "TOKİ Artvin kura çekilişi ne zaman?", "TOKİ Artvin kura sonuçları açıklandı mı?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte TOKİ Artvin Merkez isim listesi...
Giriş Tarihi: 21.12.2022 09:24
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