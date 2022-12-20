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ÇALIŞANLARA 1000 TL YARDIM! Isınma yardımı nasıl alınır, başvuru şartları neler? Elektrik, doğalgaz desteği ne zaman verilecek?
İşverenlerin çalışanlarına verebileceği 1000 TL ısınma yardımı, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Özel sektör çalışanlarına 1000 lira değerinde ısınma, doğalgaz ve elektrik yardımı yapılmasına ilişkin düzenlemenin Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından detaylar da netleşiyor.Peki, özel sektöre 1000 TL ısınma yardımı ne zaman verilecek, başvuru şartları neler? İşte, merak edilen detaylar...
Giriş Tarihi: 20.12.2022 21:17Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 21:21