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ÇALIŞANLARA 1000 TL YARDIM! Isınma yardımı nasıl alınır, başvuru şartları neler? Elektrik, doğalgaz desteği ne zaman verilecek?

İşverenlerin çalışanlarına verebileceği 1000 TL ısınma yardımı, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Özel sektör çalışanlarına 1000 lira değerinde ısınma, doğalgaz ve elektrik yardımı yapılmasına ilişkin düzenlemenin Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından detaylar da netleşiyor.Peki, özel sektöre 1000 TL ısınma yardımı ne zaman verilecek, başvuru şartları neler? İşte, merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 20.12.2022 21:17 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 21:21
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ÇALIŞANLARA 1000 TL YARDIM! Isınma yardımı nasıl alınır, başvuru şartları neler? Elektrik, doğalgaz desteği ne zaman verilecek?

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren özel sektör çalışanlarına verilecek ısınma yardımı desteği, milyonlarca vatandaşın merak ettiği konular arasında. Düzenlemeye göre, elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderleri için verilen 1000 liraya kadar ödemelerin, çalışana mevcut ücretine ilave olarak yapılması gerekiyor. Peki, Isınma yardımı nasıl alınır, başvuru şartları neler? Özel sektöre elektrik, doğalgaz desteği ne zaman verilecek? İşte, ayrıntılar...

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ÇALIŞANLARA 1000 TL YARDIM! Isınma yardımı nasıl alınır, başvuru şartları neler? Elektrik, doğalgaz desteği ne zaman verilecek?

1000 TL ISINMA, ELEKTRİK VE DOĞALGAZ DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan taslağın Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla, özel sektör çalışanlarına yapılan ve bin lirayı aşmayan ısınma yardımlarının gelir vergisinden muaf tutulmasına karar verildi. 9 Kasım 2022 itibarıyla uygulamaya konan düzenlemeye göre, mevcut ücrette bir artış olmaksızın bu istisnadan yararlanılması mümkün olmayacak.

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ÇALIŞANLARA 1000 TL YARDIM! Isınma yardımı nasıl alınır, başvuru şartları neler? Elektrik, doğalgaz desteği ne zaman verilecek?

Özel sektör çalışanları için yapılan düzenlemeye göre hazine, asgari ücretlinin ve çalışanların maaşlarından kesilen 178,4 TL gelir vergisi ile SGK priminden kesilen 454,6 TL'den vazgeçiyor. 633 TL'lik bu rakam, çalışanın maaşına eklenebilecek.

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ÇALIŞANLARA 1000 TL YARDIM! Isınma yardımı nasıl alınır, başvuru şartları neler? Elektrik, doğalgaz desteği ne zaman verilecek?

Ayrıca, işverenler, çalışanlara daha önce vergi ve SGK primi ödeyerek yaptıkları bu ödemelerin aylık 1.000 TL'ye kadar olan kısmı için artık vergi ve SGK primi ödemeyecek, yani işveren bu kadar parayı, yani 1000 TL'yi 2023 yılı haziran ayına kadar işçinin maaşına ekleyebilecek.

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ÇALIŞANLARA 1000 TL YARDIM! Isınma yardımı nasıl alınır, başvuru şartları neler? Elektrik, doğalgaz desteği ne zaman verilecek?

DOĞALGAZ DESTEĞİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

İşverenlerin çalışanlarına elektrik, doğal gaz ve ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapacakları ödemelerdeki vergi ve SGK istisnasının şartları ise şu şekilde:

Aylık toplam 1.000 TL'yi aşmayan ödemeler istisna kapsamına giriyor. İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılacak ödemelerin aylık toplam 1.000 TL'ye kadar olan kısmı istisna kapsamında bulunuyor.