700 bin işçinin ARALIK AYINDA cepleri doluyor! Maaşa ek 2 bin 555 TL ikramiye yarın hesaplarda! Taşeron, 4D'li kamu işçileri...

Yüz binlerin beklediği ek tediyeler yarın hesaplara geçecek. 700 bin işçinin yararlanacağı ikramiye ödemeleri maaşlara göre hesaplanıyor. Taşeron, 4D'li kamu işçilerine yapılacak olan ilave tediye ödemelerin ne kadar, kaç TL olduğu merak konusu oldu. İkramiyeler maaşlara göre hesaplanıyor. Peki kim ne kadar ikramiye alacak? İşte maaşa göre ilave tediye ödemeleri...