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Haberler Galeri 700 bin işçinin ARALIK AYINDA cepleri doluyor! Maaşa ek 2 bin 555 TL ikramiye yarın hesaplarda! Taşeron, 4D'li kamu işçileri...

700 bin işçinin ARALIK AYINDA cepleri doluyor! Maaşa ek 2 bin 555 TL ikramiye yarın hesaplarda! Taşeron, 4D'li kamu işçileri...

Taşeron, 4D'li kamu işçilerine her yıl yapılan ilave tediye ikramiye ödemeleri 16 Aralık itibarıyla hesaplara geçecek. 700 bin işçiye aralık ayında can suyu olacak ödemeler maaşlara göre hesaplanıyor. En düşük 2.004,68, en yüksek ise 3.097,94 TL ödenecek. Peki maaşa göre kim ne olacak? İşte konuya ilişkin Çığıl Ön Yener'in yazısı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.12.2022 08:46 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 08:47
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Maaşa ek 2 bin 555 TL ikramiye yarın hesaplarda! 700 bin işçinin ARALIK AYINDA cepleri doluyor! Taşeron, 4D’li kamu işçileri...

Yüz binlerin beklediği ek tediyeler yarın hesaplara geçecek. 700 bin işçinin yararlanacağı ikramiye ödemeleri maaşlara göre hesaplanıyor. Taşeron, 4D'li kamu işçilerine yapılacak olan ilave tediye ödemelerin ne kadar, kaç TL olduğu merak konusu oldu. İkramiyeler maaşlara göre hesaplanıyor. Peki kim ne kadar ikramiye alacak? İşte maaşa göre ilave tediye ödemeleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Maaşa ek 2 bin 555 TL ikramiye yarın hesaplarda! 700 bin işçinin ARALIK AYINDA cepleri doluyor! Taşeron, 4D’li kamu işçileri...

700 BİN İŞÇİNİN CEPLERİ DOLACAK!

700 bin kamu işçisi için ikramiye (ilave tediye) zamanı geldi. Kamu işçilerinin 13 günlük ödemeleri yarın yatırılacak. İşçilere her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük bir ödeme daha yapılıyor.

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Maaşa ek 2 bin 555 TL ikramiye yarın hesaplarda! 700 bin işçinin ARALIK AYINDA cepleri doluyor! Taşeron, 4D’li kamu işçileri...

İşçilerin 2022'nin ilk yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyelerinin 13 günlük ilk bölümü 28 Ocak'ta, 13 günlük ikinci bölümü de 29 Nisan'da hesaplara yatırılmıştı.

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Maaşa ek 2 bin 555 TL ikramiye yarın hesaplarda! 700 bin işçinin ARALIK AYINDA cepleri doluyor! Taşeron, 4D’li kamu işçileri...

Kamu işçileri ikinci 26 günlük ikramiyelerinin ilk yarısını da 4 Temmuz'da almış, kalan yarısı için Aralık ayını bekliyordu. 700 bini aşkın kamu işçisi kalan 13 günlük ikramiyelerini yarın hesabında görecek.

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Maaşa ek 2 bin 555 TL ikramiye yarın hesaplarda! 700 bin işçinin ARALIK AYINDA cepleri doluyor! Taşeron, 4D’li kamu işçileri...

MAAŞA GÖRE KİM, NE ALACAK?

Brüt Maaş: 6.471

Brüt (13 gün) : 2.804,10

Net (13 Gün) : 2.004,68