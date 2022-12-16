16 Aralık 2022, Cuma
700 bin işçinin ARALIK AYINDA cepleri doluyor! Maaşa ek 2 bin 555 TL ikramiye yarın hesaplarda! Taşeron, 4D'li kamu işçileri...
Taşeron, 4D'li kamu işçilerine her yıl yapılan ilave tediye ikramiye ödemeleri 16 Aralık itibarıyla hesaplara geçecek. 700 bin işçiye aralık ayında can suyu olacak ödemeler maaşlara göre hesaplanıyor. En düşük 2.004,68, en yüksek ise 3.097,94 TL ödenecek. Peki maaşa göre kim ne olacak? İşte konuya ilişkin Çığıl Ön Yener'in yazısı...
Giriş Tarihi: 16.12.2022 08:46 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 08:47
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