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Haberler Galeri Aralık ayı evde bakım maaşı yatan İLLER LİSTESİ! 15 Aralık evde bakım maaşları hesaplara YATTI MI? Ocak 2023'te bakım parası kaç TL olacak?

Aralık ayı evde bakım maaşı yatan İLLER LİSTESİ! 15 Aralık evde bakım maaşları hesaplara YATTI MI? Ocak 2023'te bakım parası kaç TL olacak?

Evde bakım maaşının yatmasını bekleyen vatandaşlar araştırmalara başladı. Her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara geçen evde bakım paraları kaç ilde yattı? e-Devlet üzerinden sorgulanabilen evde bakım ücretleri ile ilgili detaylar araştırılıyor. Vatandaşlar arama motorlarında "Evde bakım maaşı yattı mı?", "Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?" sorularını araştırıyor. İşte son dakika gelişmeleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.12.2022 09:33 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 09:39
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Aralık ayı evde bakım maaşı yatan İLLER LİSTESİ! 15 Aralık evde bakım maaşları hesaplara YATTI MI? Ocak 2023’te bakım parası kaç TL olacak?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi aralık ayının gelmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç insanlarla ilgilenen kişilere destek amacıyla yatırılan evde bakım maaşları yatan illler hangileri? Evde bakım Aralık ayı maaşı ne zaman yatacak? Hangi illerde evde bakım maaşı yattı? İşte15 Aralık il il sorgulama....

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aralık ayı evde bakım maaşı yatan İLLER LİSTESİ! 15 Aralık evde bakım maaşları hesaplara YATTI MI? Ocak 2023’te bakım parası kaç TL olacak?

EVDE BAKIM MAAŞLARI YATAN İLLER LİSTESİ

Yaşlı ve engelli bireylerin bakımı için yapılan evde bakım maaşı ödemeleri ilden ile farklılık gösterse de her ay genellikle 15-31 arasında hesaplara geçiyor.

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Aralık ayı evde bakım maaşı yatan İLLER LİSTESİ! 15 Aralık evde bakım maaşları hesaplara YATTI MI? Ocak 2023’te bakım parası kaç TL olacak?

Aralık ayı ödemesinin de bu tarihler arasında olması bekleniyor. Ödemeler başladığında güncel liste haberimizde olacak.

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Aralık ayı evde bakım maaşı yatan İLLER LİSTESİ! 15 Aralık evde bakım maaşları hesaplara YATTI MI? Ocak 2023’te bakım parası kaç TL olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eskiden beri devam eden engelli ve yaşlı aylıklarının ödemelerini de titizlikle sürdürüyoruz. Kasım ayında 1,3 milyon yaşlı ve engellimize 2,1 milyar lira ödedik, Aralık ayında da aynı miktar ödemeyi gerçekleştireceğiz." dedi.

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Aralık ayı evde bakım maaşı yatan İLLER LİSTESİ! 15 Aralık evde bakım maaşları hesaplara YATTI MI? Ocak 2023’te bakım parası kaç TL olacak?

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Son olarak evde bakım parası 2706'dan 3340'a yükseltilmişti.