HaberlerGaleriAralık ayı evde bakım maaşı yatan İLLER LİSTESİ! 15 Aralık evde bakım maaşları hesaplara YATTI MI? Ocak 2023'te bakım parası kaç TL olacak?
Aralık ayı evde bakım maaşı yatan İLLER LİSTESİ! 15 Aralık evde bakım maaşları hesaplara YATTI MI? Ocak 2023'te bakım parası kaç TL olacak?
Evde bakım maaşının yatmasını bekleyen vatandaşlar araştırmalara başladı. Her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara geçen evde bakım paraları kaç ilde yattı? e-Devlet üzerinden sorgulanabilen evde bakım ücretleri ile ilgili detaylar araştırılıyor. Vatandaşlar arama motorlarında "Evde bakım maaşı yattı mı?", "Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?" sorularını araştırıyor. İşte son dakika gelişmeleri...