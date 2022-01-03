2022 memur ve emeklinin maaş zammı ne kadar | Kaç TL oldu? İşte memur ve emeklinin zam oranı! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi

SON DAKİKA EKONOMİ HABERİ... 2022 memur ve emeklinin maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte memur ve emeklinin zam oranı... Türkiye'deki milyonlarca SSK - Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren Aralık ayı enflasyonu açıklandı. Böylece; 2022 emekli ve memur maaş zamları da netleşmiş oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25.5, memur ve memur emeklisi ise yüzde 22.9 ve +5'lik dönem zammı ile yüzde 27.9 zam alacak. Peki, hangi memur ve emekli ne kadar maaş alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte kuruşu kuruşuna emekli ocak zammı tablosu! Öte yandan Başkan Erdoğan, bugünkü Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada memur ve emekliye ek zam müjdesi de verdi. İşte son memur ve emeklinin beklediği zam oranları...