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Haberler Galeri 2022 memur ve emeklinin maaş zammı ne kadar | Kaç TL oldu? İşte memur ve emeklinin zam oranı! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi

2022 memur ve emeklinin maaş zammı ne kadar | Kaç TL oldu? İşte memur ve emeklinin zam oranı! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi

SON DAKİKA EKONOMİ HABERİ... 2022 memur ve emeklinin maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte memur ve emeklinin zam oranı... Türkiye'deki milyonlarca SSK - Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren Aralık ayı enflasyonu açıklandı. Böylece; 2022 emekli ve memur maaş zamları da netleşmiş oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25.5, memur ve memur emeklisi ise yüzde 22.9 ve +5'lik dönem zammı ile yüzde 27.9 zam alacak. Peki, hangi memur ve emekli ne kadar maaş alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte kuruşu kuruşuna emekli ocak zammı tablosu! Öte yandan Başkan Erdoğan, bugünkü Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada memur ve emekliye ek zam müjdesi de verdi. İşte son memur ve emeklinin beklediği zam oranları...

Giriş Tarihi: 03.01.2022 20:57 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 21:20
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2022 memur ve emeklinin maaş zammı ne kadar | Kaç TL oldu? İşte memur ve emeklinin zam oranı! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi

EMEKLİ VE MEMUR ZAM ORANI NE KADAR OLDU? Son dakika haberine göre; 2022 emekli ve memur zammı Aralık ayı enflasyonun açıklanmasının ardından belli oldu. Aralık 2021'de enflasyon yüzde 13,58 artarken, yıllık bazda yüzde 36,08 oldu.

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2022 memur ve emeklinin maaş zammı ne kadar | Kaç TL oldu? İşte memur ve emeklinin zam oranı! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi

Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25.5, memur ve memur emeklisi ise yüzde 22.9 ve +5'lik dönem zammı ile yüzde 27.9 zam alacak. Ocak zammı ile birlikte 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, engelli aylığı gibi diğer maaşlar da netleşti.

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2022 memur ve emeklinin maaş zammı ne kadar | Kaç TL oldu? İşte memur ve emeklinin zam oranı! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MEMURA "EK ZAM" MÜJDESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından ek zammı duyurdu. Toplu sözleşme zammı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltilerek memur zammı yüzde 30,5 olarak revize edildi.

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2022 memur ve emeklinin maaş zammı ne kadar | Kaç TL oldu? İşte memur ve emeklinin zam oranı! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi

Öte yandan; En düşük emekli maaşı da 2500 TL olarak açıklandı.

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2022 memur ve emeklinin maaş zammı ne kadar | Kaç TL oldu? İşte memur ve emeklinin zam oranı! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi

DİĞER KESİMLERİN GELİRİNİ NASIL ETKİLEYECEK?

KAMU İŞÇİSİ: 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı, yüzde 5'lik zamma eklenecek.

SOSYAL YARDIMLAR: Memur maaşlarına yansıtılacak yüzde 5 zam ve enflasyon farkı; yaşlılara, engellilere, evde yakınına bakanlara ve hastalara ödenen destek ödemelerine yansıyacak.