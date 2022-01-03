Memur ve emekliye ek zam! Yeni rakamlarla beraber meslek meslek emekli ve memur maaşları tablosu netleşti | Kim ne kadar alacak?

Son dakika haberleri... 2021 yılının enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte emekli ve memur maaşları için verilecek zam oranları da netleşmişti. 2022'de SSK SSK ve Bağ-Kur emeklisi için zam oranı yüzde 25,48 düzeyinde gerçekleşirken, memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı da yüzde 5 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 22,48+5, yani yüzde 27,48 olarak belirlenmişti. Bu rakamların yanı sıra Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısında ek zammı açıkladı. Toplu sözleşme zammı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltilerek memur zammının yüzde 30,5 olarak revize edildi. En düşük emekli maaşı da 2.500 TL oldu. Kamu çalışanlarının da yeni maaşları netleşti. İşte memur zamlarının netleşmesinin ardından meslek meslek yeni maaşlar...

Giriş Tarihi: 03.01.2022 20:36 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 20:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL