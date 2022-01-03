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Haberler Galeri Memur ve emekliye ek zam! Yeni rakamlarla beraber meslek meslek emekli ve memur maaşları tablosu netleşti | Kim ne kadar alacak?

Memur ve emekliye ek zam! Yeni rakamlarla beraber meslek meslek emekli ve memur maaşları tablosu netleşti | Kim ne kadar alacak?

Son dakika haberleri... 2021 yılının enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte emekli ve memur maaşları için verilecek zam oranları da netleşmişti. 2022'de SSK SSK ve Bağ-Kur emeklisi için zam oranı yüzde 25,48 düzeyinde gerçekleşirken, memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı da yüzde 5 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 22,48+5, yani yüzde 27,48 olarak belirlenmişti. Bu rakamların yanı sıra Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısında ek zammı açıkladı. Toplu sözleşme zammı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltilerek memur zammının yüzde 30,5 olarak revize edildi. En düşük emekli maaşı da 2.500 TL oldu. Kamu çalışanlarının da yeni maaşları netleşti. İşte memur zamlarının netleşmesinin ardından meslek meslek yeni maaşlar...

Giriş Tarihi: 03.01.2022 20:36 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 20:37
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Memur ve emekliye ek zam! Yeni rakamlarla beraber meslek meslek emekli ve memur maaşları tablosu netleşti | Kim ne kadar alacak?

Son dakika haberleri... TÜİK Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı. Bununla beraber milyonların beklediği emekli ve memur maaş zammı netleşti. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,48, memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı da yüzde 27,48 düzeyinde gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yeni memur zammının yüzde 30,5'e çıkarıldığını ve en düşük emekli maaşının ise 2500 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memur ve emekliye ek zam! Yeni rakamlarla beraber meslek meslek emekli ve memur maaşları tablosu netleşti | Kim ne kadar alacak?

TÜİK'TEN AÇIKLAMA: 2021 YILI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Aralık ayı enflasyon (TÜFE) oranı yüzde 13,58 düzeyinde gerçekleşirken bununla beraber 2021 yılı tamamında enflasyon yüzde 36,08 seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılının ikinci yarısında enflasyon yüzde 25,48, on iki aylık ortalamalara göre enflasyon yüzde 19,60 artış gerçekleşti. Bu 19,60 kira artış oranı olarak netleşirken, 6 aylık enflasyon 25,48 memur ve emekli zammı için belirleyici oldu.

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Memur ve emekliye ek zam! Yeni rakamlarla beraber meslek meslek emekli ve memur maaşları tablosu netleşti | Kim ne kadar alacak?

EMEKLİ ZAMMI 25,48 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

2021 yılının son 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı SSK ve Bağ-Kur'luların Ocak 2022 zammı oldu. Yani emekli zammı yüzde 25,48 düzeyinde gerçekleşmiş oldu.

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Memur ve emekliye ek zam! Yeni rakamlarla beraber meslek meslek emekli ve memur maaşları tablosu netleşti | Kim ne kadar alacak?

MEMUR ZAMMI YÜZDE 27,48'DEN YÜZDE 30,5'E YÜKSELDİ

Memur ve memur emeklisi ise, 2021 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranının yüzde 3'ü aşan kısmına ek olarak yüzde 5 toplu sözleşme zammı aldı. Bununla beraber "25,48-3+5=27,48" hesaplaması sonrası memur zammı yüzde 27,48 seviyesinde gerçekleşti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından toplu sözleşme zammının yüzde 5'ten yüzde 7,5'e çıkarıldığını duyurdu. Böylece memur zammı yüzde 30,5 olarak revize edilmiş oldu.

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Memur ve emekliye ek zam! Yeni rakamlarla beraber meslek meslek emekli ve memur maaşları tablosu netleşti | Kim ne kadar alacak?

EMEKLİ VE MEMURA SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ YAPILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın ve KAMU-SEN Genel Başkanı Önder Kahveci, Aralık ayında memur zammına ilave olarak gelebilecek ek zam konusunu masaya yatırdı. Bu kritik görüşme sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurdaki dalgalanmalardan kaynaklı olarak toplu sözleşmede ilgili maddelerde düzenleme yapılarak memura ek protokol ile ilave bir zam gelebileceğini bildirmişti. Tüm bunlarla beraber çalışmanın kamu personellerini kapsayacak şekilde enflasyon farkı ve üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi yapılacağı öne çıktı.