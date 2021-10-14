2022 asgari ücret ne kadar olacak? Ocakta asgari ücret zam tahmini! En az yüzde 20 beklentisi…

Ülkemizde milyonlarca çalışan asgari ücret kazanarak hayatlarını idame ettiriyor. Asgari ücret zam oranı her yeni yılda belirleniyor. Yılda bir kez zamlanan asgari ücretin bu yıl ne kadar olacağı ise yoğun şekilde araştırılıyor. Peki; 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam tahminleri gündeme gelmeye başladı. Yeni yıla doğru zam tahminlerine göre; en az yüzde 20 beklentisi oluşmaya başladı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem; A Haber canlı yayınında asgari ücret tahminini paylaştı. İşte, 2022 asgari ücret ne kadar olacak sorusuna yanıt!