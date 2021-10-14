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Haberler Galeri 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Ocakta asgari ücret zam tahmini! En az yüzde 20 beklentisi…

2022 asgari ücret ne kadar olacak? Ocakta asgari ücret zam tahmini! En az yüzde 20 beklentisi…

Ülkemizde milyonlarca çalışan asgari ücret kazanarak hayatlarını idame ettiriyor. Asgari ücret zam oranı her yeni yılda belirleniyor. Yılda bir kez zamlanan asgari ücretin bu yıl ne kadar olacağı ise yoğun şekilde araştırılıyor. Peki; 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam tahminleri gündeme gelmeye başladı. Yeni yıla doğru zam tahminlerine göre; en az yüzde 20 beklentisi oluşmaya başladı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem; A Haber canlı yayınında asgari ücret tahminini paylaştı. İşte, 2022 asgari ücret ne kadar olacak sorusuna yanıt!

Giriş Tarihi: 14.10.2021 10:30 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 10:30
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2022 asgari ücret ne kadar olacak? Ocakta asgari ücret zam tahmini! En az yüzde 20 beklentisi…

2022 asgari ücret ne kadar olacak? Ocakta asgari ücret zammının ne kadar olacağı merak edilen konuların başında geliyor. Milyonlarca çalışan asgari ücret kazanarak hayatını sürdürüyor. Çalışanların bu kazancı her yıl zamlanıyor. Asgari ücret zammında enflasyon verileri de bir gösterge olarak düşünülüyor. A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, yeni yılda asgari ücret zam tahminini paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2022 asgari ücret ne kadar olacak? Ocakta asgari ücret zam tahmini! En az yüzde 20 beklentisi…

ASGARİ ÜCRET NEYİ DEĞİŞTİRECEK?

İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak

Çalışanları aldığı asgari geçim indirimi artacak

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2022 asgari ücret ne kadar olacak? Ocakta asgari ücret zam tahmini! En az yüzde 20 beklentisi…

Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktar artacak

İş görmezlik ödeneği artacak

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2022 asgari ücret ne kadar olacak? Ocakta asgari ücret zam tahmini! En az yüzde 20 beklentisi…

Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları zamlanacak

Kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lulular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdiği prim yükselecek

Gündelikçiler için ödenecek primler artacak

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2022 asgari ücret ne kadar olacak? Ocakta asgari ücret zam tahmini! En az yüzde 20 beklentisi…

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENECEK?

Asgari ücreti belirlemek için 15 kişilik komisyon oluşturulacak. Komisyonda 5 TİSK, 5 TÜRK-İŞ temsilcisi katılacak. Hakem olarak kamuyu temsilen 5 kişi daha bulunacak.