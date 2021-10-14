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Haberler Galeri Dolar kuru 14 Ekim 2021! Bugün dolar ne kadar, kaç TL oldu? Canlı döviz kuru ile güncel dolar ve euro fiyatı!

Dolar kuru 14 Ekim 2021! Bugün dolar ne kadar, kaç TL oldu? Canlı döviz kuru ile güncel dolar ve euro fiyatı!

Dolar kuru ne kadar? Döviz kurlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle dalgalı seyreden dolar kuru, Merkez Bankası'nda yaşanan görev değişikliklerinin ardınan Asya piyasalarındaki sığ işlemlerde 9,18'nin üzerini test etti. Dünkü kapanışta 9.1040 lira olan dolar/TL, yeni güne 9.1620 liradan başladı. Peki, şu dakikalarda dolar ne kadar? İşte 14 Ekim 2021 canlı döviz kurları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.10.2021 10:28
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Dolar kuru 14 Ekim 2021! Bugün dolar ne kadar, kaç TL oldu? Canlı döviz kuru ile güncel dolar ve euro fiyatı!

14 Ekim dolar kuru ne kadar? Dün yüzde 0,5'lik artışla günü 9,0881'den tamamlayan Dolar/TL, bugüne 9,1872 liradan başladı. Dün akşam Asya piyasalarındaki sığ işlemlerde 9,18'nin üzerini test eden dolar kurundaki son gelişmeler yakından takip ediliyor. Yatırımcıların gündeminde yer alan dolar kuru ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dolar kuru 14 Ekim 2021! Bugün dolar ne kadar, kaç TL oldu? Canlı döviz kuru ile güncel dolar ve euro fiyatı!

DOLAR KURU 14 EKİM 2021

İşte 14 Ekim canlı dolar kuru:

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Dolar kuru 14 Ekim 2021! Bugün dolar ne kadar, kaç TL oldu? Canlı döviz kuru ile güncel dolar ve euro fiyatı!

EURO KURU 14 EKİM 2021

İşte 14 Ekim canlı euro kuru:

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Dolar kuru 14 Ekim 2021! Bugün dolar ne kadar, kaç TL oldu? Canlı döviz kuru ile güncel dolar ve euro fiyatı!

KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, yatırımcıların odağını enflasyonist kaygılardan güçlü bilançolara çevirmesi ve para politikasına dair belirsizliklerin azalmasının ardından pozitif bir seyir izleniyor.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, eylülde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 5,4 artışla beklentilerin üzerinde yükseldi. Böylece, yıllık enflasyon yeniden 13 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

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Dolar kuru 14 Ekim 2021! Bugün dolar ne kadar, kaç TL oldu? Canlı döviz kuru ile güncel dolar ve euro fiyatı!

Öte yandan ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ayı toplantısına ait tutanaklar da varlık alımlarının azaltılmasına kasım veya aralıkta başlanabileceği, azaltım hızının ise aylık bazda 10 milyar doları hazine tahvillerinden, 5 milyar doları mortgage destekli varlıklardan olmak üzere her ay 15 milyar dolar olacağı sinyalini verdi.