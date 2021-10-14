Dolar kuru 14 Ekim 2021! Bugün dolar ne kadar, kaç TL oldu? Canlı döviz kuru ile güncel dolar ve euro fiyatı!

Dolar kuru ne kadar? Döviz kurlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle dalgalı seyreden dolar kuru, Merkez Bankası'nda yaşanan görev değişikliklerinin ardınan Asya piyasalarındaki sığ işlemlerde 9,18'nin üzerini test etti. Dünkü kapanışta 9.1040 lira olan dolar/TL, yeni güne 9.1620 liradan başladı. Peki, şu dakikalarda dolar ne kadar? İşte 14 Ekim 2021 canlı döviz kurları...