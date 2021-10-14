3600 ek gösterge ne zaman verilecek | Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! İlk toplantı kasımda

Memur-Sen'in, ek gösterge konusunda yapılacak çalışmanın hem haksızlığa hem de yeni yasal düzenlemelere gerekçe oluşturmadan tamamlanmasını teklif ettiğini belirten Yalçın, "Bu sonuca ulaşmak için de vaadin kapsamı genişletilmeli. Unvan, kurum, öğrenim durumu, hizmet sınıfı ve benzeri gerekçeler üzerinden ayrım yapılması adil bir sonuç üretmiyor. Bunun için ortaya büyük bir gayret koyuyoruz" diye konuştu.