3600 ek gösterge ne zaman verilecek | Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! İlk toplantı kasımda
3600 ek gösterge alan meslekler | Milyonlarca memuru kapsayacak 3600 ek gösterge düzenlemesi için ilk toplantı kasımda yapılıyor. 3600 ek gösterge için özel bir komisyon oluşturulacak. Komisyon, düzenlemenin yol haritasını çıkaracak.
Giriş Tarihi: 14.10.2021
07:37 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021
07:40
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 3600 ek gösterge düzenlemesi için düğmeye basıldı. 2022 yılsonuna kadar tamamlanması planlanan düzenleme için kasım ayında gerçekleştirilecek Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda komisyon oluşturulacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen'in yer alacağı komisyonda, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan da temsilciler yer alacak. Komisyon, 3600 ek düzenlemesinin yol haritasını çıkaracak.
İşte 3600 ek göstergede "Ne zaman gelecek?" ve "Kapsamı ne olacak?" sorularına ilişkin önemli ayrıntılar:
KAPSAM GENİŞLETİLMELİ
Açıklamalarda bulunan Memur- Sen Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3600 ek gösterge çalışmasının 2022 yılı içinde tamamlanması yönünde talimatının olduğunu belirterek, "Biz sürecin daha önce başlaması için kasımda gerçekleştirelecek olan Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda komisyon oluşturulmasını ve çalışmaların başlatılmasını talep ettik" dedi.
Memur-Sen'in, ek gösterge konusunda yapılacak çalışmanın hem haksızlığa hem de yeni yasal düzenlemelere gerekçe oluşturmadan tamamlanmasını teklif ettiğini belirten Yalçın, "
Bu sonuca ulaşmak için de vaadin kapsamı genişletilmeli. Unvan, kurum, öğrenim durumu, hizmet sınıfı ve benzeri gerekçeler üzerinden ayrım yapılması adil bir sonuç üretmiyor. Bunun için ortaya büyük bir gayret koyuyoruz" diye konuştu.