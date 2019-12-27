2020 zamlı işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı ücreti...

Asgari ücret zam görüşmelerinin ardından işsizlik maaşı da belli oldu! Asgari ücret zam görüşmeleri sona erdi. Görüşmelerden yüzde 15,03 oranında zam kararı çıktı. Kararı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu. Yapılan artışla net asgari ücret 2 bin 324 TL 70 kuruş oldu. Brüt asgari ücret ise 2 bin 943 TL olarak duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından işsiz vatandaşlara 10 aya kadar ödenen işsizlik maaşı rakamları da netleşti. Peki, 2020 zamlı işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı ücreti...

2020 YILI İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU - VİDEO