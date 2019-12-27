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2020 zamlı işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı ücreti...

Asgari ücret zam görüşmelerinin ardından işsizlik maaşı da belli oldu! Asgari ücret zam görüşmeleri sona erdi. Görüşmelerden yüzde 15,03 oranında zam kararı çıktı. Kararı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu. Yapılan artışla net asgari ücret 2 bin 324 TL 70 kuruş oldu. Brüt asgari ücret ise 2 bin 943 TL olarak duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından işsiz vatandaşlara 10 aya kadar ödenen işsizlik maaşı rakamları da netleşti. Peki, 2020 zamlı işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı ücreti...

2020 YILI İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU - VİDEO

Giriş Tarihi: 27.12.2019 09:57 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 10:49
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2020 zamlı işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı ücreti...

İşsizlik maaşı, asgari ücret zammının ardından yüzde 15 oranında arttı. Asgari ücrete yapılan zam sonrası en çok araştırılan konulardan biri işsizlik maaşı ücretleri oldu. İşsizlik maaşı, işten çıkarılan veya haklı fesih ile işten ayrılanlara 10 aya kadar ödeniyor. İşsizlik maaşı başvuruları İŞKUR kanalından yapılıyor. Birçok insanın işsizlik maaşı başvurusu olumlu sonuçlanıyor. 2019'da en düşük işsizlik maaşı 1015 TL, en yüksek ise 2031 TL'ydi. Peki, 2020 zamlı işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı ücreti...

2020 YILI İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU - VİDEO

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2020 zamlı işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı ücreti...

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

Bu maaşın sınırları geçerli asgari ücrete göre belirleniyor ve en düşüğü brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yükseği ise yüzde 80'i kadar oluyor. Bundan sadece damga vergisi kesiliyor. Bu yıl rakamlar bin 15 ile 2 bin 31 lira arasında uygulanıyor. Parayı almak için İŞKUR'a başvurmak gerekiyor.

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2020 zamlı işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı ücreti...

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ÖDENİYOR?

İşsizlik maaşı için son 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak primin ödenmiş olması ile işten ayrıldıktan önceki 120 gün içinde primin ödenmiş olması isteniyor. Alınacak işsizlik maaşının süresini de ödenen primler belirliyor. Buna göre; son 3 yıl içerisinde 600 gün prim ödeyene 6 ay, 900 gün prim ödeyene 8 ay ve 1080 gün prim ödeyene 10 ay süreyle işsizlik maaşı ödeniyor.

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2020 zamlı işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı ücreti...

İŞSİZLİK MAAŞI İÇİN KAÇ GÜN PRİM İSTENİYOR?

Son 3 yılda en az 600 gün prim istenirken, son 120 günde de aynı işyerinde hizmet akdinizin sürmesi şartı var.

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2020 zamlı işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı ücreti...

İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?

Türkiye'de çalışanların güvencelerinden birisi de işsizlik maaşı. İşsizlik maaşı işten çıkarılan vatandaşlara devlet eliyle belli süre ile ödenen geri ödemesiz ödenektir.