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2020 AGİ ücret listesi belli oldu! Bekar, evli, evli eşi çalışan, evli eşi çalışmayan, evli çocuklu AGİ ne kadar?

2020 AGİ ücret listesi belli oldu. Asgari ücret zammı dün akşam belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2020 yılında verilecek asgari ücreti net 2 bin 324 TL 70 kuruş olarak belirledi. Buna göre yüzde 15,03'lük bir artış gerçekleşti. Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi olan yüzde 12'nin 3 puan üzerinde gerçekleşen zammın ardından işçilere ödenen Asgari Geçim İndirimi ücretlerinin listesi de belli oldu. Bilindiği üzere AGİ ödemeleri, evli, bekar, çocuklu ve eşi çalışan, çalışmayan kriterlerine göre yapılıyor. AGİ yalnızca asgari ücretle çalışanlara verilmiyor. Peki, bekar, evli, evli eşi çalışan, evli eşi çalışmayan, evli çocuklu AGİ ne kadar? İşte merak edilen o liste...

Giriş Tarihi: 27.12.2019 09:31 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 09:48
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2020 AGİ ücret listesi belli oldu! Bekar, evli, evli eşi çalışan, evli eşi çalışmayan, evli çocuklu AGİ ne kadar?

Asgari ücret zam görüşmeleri dün sona erdi. 2020 yılı asgari ücreti toplantının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından duyuruldu. Bakan Selçuk asgari ücretin brüt olarak 2 bin 943 TL, net olarak ise 2 bin 324 TL 70 kuruş olduğunu duyurdu. Bu gelişmenin ardından birçok zam oranı da belli oldu. Tüm işçilere ödenen AGİ desteğinin de zam oranı onlar arasında yer alıyor. Peki, bekar, evli, evli eşi çalışan, evli eşi çalışmayan, evli çocuklu AGİ ne kadar? İşte 2020 AGİ ücret listesi...

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2020 AGİ ücret listesi belli oldu! Bekar, evli, evli eşi çalışan, evli eşi çalışmayan, evli çocuklu AGİ ne kadar?

AGİ NASIL HESAPLANIR?

Asgari ücret rakamları her yıl asgari ücret görüşmeleri ile netlik kazanıyor. Buna göre 2019 yılının AGİ rakamları şöyle belirlenmişti;

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2020 AGİ ücret listesi belli oldu! Bekar, evli, evli eşi çalışan, evli eşi çalışmayan, evli çocuklu AGİ ne kadar?
2019 AGİ TABLOSU ÜCRETLER
Bekar 191.85 TL
Evli, eşi çalışmayan 230.22 TL
Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 259.00 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 287.78 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 326.15 TL
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2020 AGİ ücret listesi belli oldu! Bekar, evli, evli eşi çalışan, evli eşi çalışmayan, evli çocuklu AGİ ne kadar?

Evli, eşi çalışan 191.85 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 220.63 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 249.41 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 287.78 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 306.96 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 326.15 TL

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2020 AGİ ücret listesi belli oldu! Bekar, evli, evli eşi çalışan, evli eşi çalışmayan, evli çocuklu AGİ ne kadar?

Asgarî geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına;