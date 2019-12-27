2020 AGİ ücret listesi belli oldu! Bekar, evli, evli eşi çalışan, evli eşi çalışmayan, evli çocuklu AGİ ne kadar?

2020 AGİ ücret listesi belli oldu. Asgari ücret zammı dün akşam belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2020 yılında verilecek asgari ücreti net 2 bin 324 TL 70 kuruş olarak belirledi. Buna göre yüzde 15,03'lük bir artış gerçekleşti. Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi olan yüzde 12'nin 3 puan üzerinde gerçekleşen zammın ardından işçilere ödenen Asgari Geçim İndirimi ücretlerinin listesi de belli oldu. Bilindiği üzere AGİ ödemeleri, evli, bekar, çocuklu ve eşi çalışan, çalışmayan kriterlerine göre yapılıyor. AGİ yalnızca asgari ücretle çalışanlara verilmiyor. Peki, bekar, evli, evli eşi çalışan, evli eşi çalışmayan, evli çocuklu AGİ ne kadar? İşte merak edilen o liste...

Giriş Tarihi: 27.12.2019 09:31 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 09:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





